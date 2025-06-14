Meta планирует инвестировать в стартап по искусственному интеллекту Scale AI — Finance.ua
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Meta планирует инвестировать в стартап по искусственному интеллекту Scale AI

Технологии&Авто
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Meta планирует инвестировать в стартап по искусственному интеллекту Scale AI
Meta планирует инвестировать в стартап по искусственному интеллекту Scale AI
Компания Meta ведет переговоры об инвестициях более 10 млрд долларов в стартап Scale AI, специализирующийся на разработке решений в сфере искусственного интеллекта.
Об этом сообщает Bloomberg.

Подробности

По словам источников, осведомленных по этому делу, несмотря на то, что условия соглашения еще не окончательно согласованы и могут измениться, оно может стать одной из крупнейших в истории финансирования частных компаний.
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В издании отметили, что Scale AI, среди клиентов которой есть Microsoft Corp. и OpenAI, предоставляет услуги по маркировке данных, чтобы помочь компаниям обучать модели машинного обучения.
По состоянию на 2024 год рыночная оценка компании достигала около 14 млрд долларов, а в текущем году идут переговоры о новом раунде финансирования с потенциальной оценкой в ​​25 млрд долларов.
В прошлом году компания получила около 870 млн долларов дохода, а в 2025 году ожидает более 2 млрд долларов.
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Meta уже сотрудничает с Scale в рамках программы под названием Defense Llama — версии большой языковой модели Llama от Meta, предназначенной для военного использования.
До сих пор компания преимущественно развивала свои ИИ-стартапы самостоятельно, в частности, модель Llama, которую Цукерберг назвал приоритетом развития на 2024−2025 годы. В целом Meta планирует потратить до 65 млрд долларов на ИИ-инициативы уже в этом году.
По материалам:
Espreso.tv
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