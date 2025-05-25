Meta добавила обновление в очки Ray-Ban: что нового появилось — Finance.ua
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Meta добавила обновление в очки Ray-Ban: что нового появилось

Технологии&Авто
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Meta добавила обновление в очки Ray-Ban: что нового появилось
Meta добавила обновление в очки Ray-Ban: что нового появилось
Компания Meta добавила новую функцию в умные очки Ray-Ban Meta. Теперь искусственный интеллект может подробно рассказать, что находится вокруг.
Об этом пишет Engadget.

Что известно о новой функции в Meta Ray-Ban

Функция описания станет доступна, когда пользователь спросит о том, что находится перед ним.
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Функцию можно включить в настройках Meta AI.
В демонстрационном видео незрячий пользователь попросил описать парк. ИИ быстро и точно рассказал о тропинке, деревьях и водоеме поблизости. В другом примере система описала предметы на кухне.
Meta отмечает, что обновления будут доступны в США и Канаде, но вскоре появится и в других странах.

Какая еще новая функция появилась гарнитурах в Meta

Еще одна новинка от Meta — функция «живых подписей» в гарнитурах Quest.
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Она превращает устную речь в текст в режиме реального времени.
Функция уже доступна в гарнитурах Quest и виртуальном мире Meta Horizon Worlds.
По материалам:
speka.media
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