Финский стартап разрабатывает «умные» очки для коррекции дальнозоркости — Finance.ua

Финский стартап разрабатывает «умные» очки для коррекции дальнозоркости
Финский стартап IXI привлек $36,5 млн, чтобы разработать очки, которые автоматически корректируют зрение с помощью технологий отслеживания глаз и жидкокристаллических линз. Компания стремится совершить революцию на рынке оптики, оцененном в $200 млрд.
Об этом пишет TechCrunch.
IXI (ранее Pixieray) до этого работала над мобильными технологиями в Nokia и смешанной реальностью в Varjo.
Кто инвестирует в стартап
Компания объявила о привлечении $36,5 млн от инвесторов, включая Amazon Alexa Fund и лондонский венчурный фонд Plural, возглавивший раунд серии А.
Среди других инвесторов — Tesi, byFounders, Heartcore, Eurazeo, FOV Ventures, Tiny Supercomputer и предыдущие партнеры — Maki. vc и Bragiel Brothers.
Средства пойдут на создание первого коммерческого продукта — очков, которые автоматически настраиваются для коррекции пресбиопии (дальнозоркости).
Особенности очков
Очки используют устройство в оправе для отслеживания движения глаз и жидкокристаллические линзы, которые мгновенно подстраиваются, чтобы обеспечить четкое зрение.
Это устраняет потребность в нескольких парах очков или в неудобных мультифокальных линзах.
Батарея очков работает около двух дней, а линзы поддерживают коррекцию для дальнозоркости, что позволяет видеть далеко даже без заряда. Однако без батарейки чтение может стать проблемой.
Компания уже подала заявки на патенты своей технологии. Хотя IXI не раскрывает деталей, ее очки обещают выглядеть как обычные, в отличие от конкурентов, таких как японская Vixion, устройства которых имеют видимые элементы, похожие на камеры.
Другие компании, в частности японская Elcyo и французская Laclarée, также работают над автофокусными очками, но их продукты еще не вышли на рынок, а Laclarée отложила запуск к 2026 году из-за технических сложностей.
Прототип очков от IXI должен появиться до конца 2025 года, но для выхода на рынок нужны сертификации, что может задержать запуск.
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