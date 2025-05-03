Финский стартап разрабатывает «умные» очки для коррекции дальнозоркости — Finance.ua
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Финский стартап разрабатывает «умные» очки для коррекции дальнозоркости

Технологии&Авто
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Финский стартап разрабатывает «умные» очки для коррекции дальнозоркости
Финский стартап разрабатывает «умные» очки для коррекции дальнозоркости, Фото: ілюстративне
Финский стартап IXI привлек $36,5 млн, чтобы разработать очки, которые автоматически корректируют зрение с помощью технологий отслеживания глаз и жидкокристаллических линз. Компания стремится совершить революцию на рынке оптики, оцененном в $200 млрд.
Об этом пишет TechCrunch.
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IXI (ранее Pixieray) до этого работала над мобильными технологиями в Nokia и смешанной реальностью в Varjo.

Кто инвестирует в стартап

Компания объявила о привлечении $36,5 млн от инвесторов, включая Amazon Alexa Fund и лондонский венчурный фонд Plural, возглавивший раунд серии А.
Среди других инвесторов — Tesi, byFounders, Heartcore, Eurazeo, FOV Ventures, Tiny Supercomputer и предыдущие партнеры — Maki. vc и Bragiel Brothers.
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Средства пойдут на создание первого коммерческого продукта — очков, которые автоматически настраиваются для коррекции пресбиопии (дальнозоркости).

Особенности очков

Очки используют устройство в оправе для отслеживания движения глаз и жидкокристаллические линзы, которые мгновенно подстраиваются, чтобы обеспечить четкое зрение.
Финский стартап разрабатывает «умные» очки для коррекции дальнозоркости
Это устраняет потребность в нескольких парах очков или в неудобных мультифокальных линзах.
Батарея очков работает около двух дней, а линзы поддерживают коррекцию для дальнозоркости, что позволяет видеть далеко даже без заряда. Однако без батарейки чтение может стать проблемой.
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Компания уже подала заявки на патенты своей технологии. Хотя IXI не раскрывает деталей, ее очки обещают выглядеть как обычные, в отличие от конкурентов, таких как японская Vixion, устройства которых имеют видимые элементы, похожие на камеры.
Другие компании, в частности японская Elcyo и французская Laclarée, также работают над автофокусными очками, но их продукты еще не вышли на рынок, а Laclarée отложила запуск к 2026 году из-за технических сложностей.
Прототип очков от IXI должен появиться до конца 2025 года, но для выхода на рынок нужны сертификации, что может задержать запуск.
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По материалам:
Forbes.ua
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