Финский стартап разрабатывает «умные» очки для коррекции дальнозоркости — Finance.ua

Финский стартап разрабатывает «умные» очки для коррекции дальнозоркости 03.05.2025, 00:08 — Технологии&Авто

Финский стартап разрабатывает «умные» очки для коррекции дальнозоркости, Фото: ілюстративне

Финский стартап IXI привлек $36,5 млн, чтобы разработать очки, которые автоматически корректируют зрение с помощью технологий отслеживания глаз и жидкокристаллических линз. Компания стремится совершить революцию на рынке оптики, оцененном в $200 млрд.

Об этом пишет TechCrunch.

IXI (ранее Pixieray) до этого работала над мобильными технологиями в Nokia и смешанной реальностью в Varjo.

Кто инвестирует в стартап

Компания объявила о привлечении $36,5 млн от инвесторов, включая Amazon Alexa Fund и лондонский венчурный фонд Plural, возглавивший раунд серии А.

Среди других инвесторов — Tesi, byFounders, Heartcore, Eurazeo, FOV Ventures, Tiny Supercomputer и предыдущие партнеры — Maki. vc и Bragiel Brothers.

Средства пойдут на создание первого коммерческого продукта — очков, которые автоматически настраиваются для коррекции пресбиопии (дальнозоркости).

Особенности очков

Очки используют устройство в оправе для отслеживания движения глаз и жидкокристаллические линзы, которые мгновенно подстраиваются, чтобы обеспечить четкое зрение.

Это устраняет потребность в нескольких парах очков или в неудобных мультифокальных линзах.

Батарея очков работает около двух дней, а линзы поддерживают коррекцию для дальнозоркости, что позволяет видеть далеко даже без заряда. Однако без батарейки чтение может стать проблемой.

Читайте также Meta готовит умные очки с дисплеем, управлением жестами и Android на борту

Компания уже подала заявки на патенты своей технологии. Хотя IXI не раскрывает деталей, ее очки обещают выглядеть как обычные, в отличие от конкурентов, таких как японская Vixion, устройства которых имеют видимые элементы, похожие на камеры.

Другие компании, в частности японская Elcyo и французская Laclarée, также работают над автофокусными очками, но их продукты еще не вышли на рынок, а Laclarée отложила запуск к 2026 году из-за технических сложностей.

Прототип очков от IXI должен появиться до конца 2025 года, но для выхода на рынок нужны сертификации, что может задержать запуск.

Большие возможности приходят не в спокойные времена, а в моменты нестабильности. Те, кто умеет видеть перспективу там, где другие видят риски, всегда на шаг впереди. Мир меняется — не время колебаться. Invest Talk Summit — конференция для тех, кто выбирает действовать, а не ждать. 24 мая, Киев. Оффлайн/Онлайн

Скидка на билеты 10% по промокоду: Finance

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.