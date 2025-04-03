Meta готовит умные очки с дисплеем, управлением жестами и Android на борту — Finance.ua

Meta готовит умные очки с дисплеем, управлением жестами и Android на борту 03.04.2025, 01:23 — Технологии&Авто

Meta готовит умные очки с дисплеем, управлением жестами и Android на борту

В сети появились подробности о новом поколении смарт-очков Meta. Гаджет получит встроенный экран, будет работать на Android и будет поддерживать управление жестами. Ожидаемая цена — около 700 долларов.

По информации Digital Trends , новинка будет иметь «одноглазый» экран для показа сообщений, карт, медиа и других функций.

Одной из главных «фишек» станет управление жестами — пользователь сможет взаимодействовать с интерфейсом благодаря камерам и сенсорам, встроенным в дужки.

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Среди других преимуществ очков:

Встроенный ассистент Meta AI

Операционная система на базе Android

Поддержка Bluetooth и Wi-Fi

Возможность запуска популярных приложений

Точная дата релиза пока не раскрывается, но устройство может быть анонсировано уже в этом году.

Эти очки могут стать прямым конкурентом Vision Pro от Apple, однако с ориентацией на массовый рынок благодаря меньшей цене и более компактному форм-фактору.

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