Meta готовит умные очки с дисплеем, управлением жестами и Android на борту — Finance.ua

Meta готовит умные очки с дисплеем, управлением жестами и Android на борту
В сети появились подробности о новом поколении смарт-очков Meta. Гаджет получит встроенный экран, будет работать на Android и будет поддерживать управление жестами. Ожидаемая цена — около 700 долларов.
По информации Digital Trends, новинка будет иметь «одноглазый» экран для показа сообщений, карт, медиа и других функций.
Одной из главных «фишек» станет управление жестами — пользователь сможет взаимодействовать с интерфейсом благодаря камерам и сенсорам, встроенным в дужки.
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Среди других преимуществ очков:
- Встроенный ассистент Meta AI
- Операционная система на базе Android
- Поддержка Bluetooth и Wi-Fi
- Возможность запуска популярных приложений
Точная дата релиза пока не раскрывается, но устройство может быть анонсировано уже в этом году.
Эти очки могут стать прямым конкурентом Vision Pro от Apple, однако с ориентацией на массовый рынок благодаря меньшей цене и более компактному форм-фактору.
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