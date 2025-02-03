Apple отменила разработку очков дополненной реальности, которые должны были подключаться к Mac — Finance.ua

Apple отменила разработку очков дополненной реальности, которые должны были подключаться к Mac Сегодня 23:12 — Технологии&Авто

Apple отменила разработку очков дополненной реальности, которые должны были подключаться к Mac

Согласно новому сообщению от обозревателя Марка Гурмана из Bloomberg, Apple отменила разработку пары очков дополненной реальности. Они должны были работать в паре с Mac, а не автономно, как гарнитура Vision Pro.

Компания якобы закрыла проект на прошлой неделе. Устройство должно выглядеть как обычные очки, но со встроенными проекторами, отображающими информацию, изображение и видео в поле зрения каждого глаза.

Сообщается, что Apple работала над интеграцией линз, которые меняли бы свой оттенок в зависимости от того, что делает пользователь — что-то вроде настройки статуса в чат-приложении. Проект, по-видимому, рассматривался как шаг вперед для Apple после слабых продаж Vision Pro.

Эти очки должны были стать чем-то, что, в отличие от Vision Pro, могло бы быть приемлемым для повседневных пользователей. И все же найти нужные технологии для их создания и «по приемлемой цене» оказалось слишком сложной задачей.

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Сначала Apple хотела, чтобы ее очки могли сочетаться с iPhone, но смартфон не обеспечивал их достаточной вычислительной мощностью. Также это быстро разряжало аккумулятор iPhone. В это время произошел переход на сочленение с Mac. Однако, по сообщению, продукт, подключенный к Mac, «показал плохие результаты при обзорах руководством, и желаемые функции продолжали меняться». В конце концов, компания решила просто отказаться от этой идеи.

Таким образом, Meta может вздохнуть с облегчением, зная, что Apple в ближайшее время не будет конкурировать с ее умными очками. У Meta сейчас есть умные очки, созданные в сотрудничестве с Ray-Ban, которых уже продано более миллиона единиц. Также компания работает над AR-версией, запуск которой намечен на 2027 год. Именно тогда Apple должна была выпустить свои уже отмененные очки, так что это был бы очень интересный год для потребительского AR-оборудования.

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