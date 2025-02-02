Apple установила новые рекорды квартального дохода, но продажи iPhone снизились — Finance.ua
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Apple установила новые рекорды квартального дохода, но продажи iPhone снизились

Фондовый рынок
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Apple установила новые рекорды квартального дохода, но продажи iPhone снизились
Apple установила новые рекорды квартального дохода, но продажи iPhone снизились
Праздничный квартал — традиционно самый успешный для Apple с точки зрения доходов. Прошедший трехмесячный период, завершившийся 28 декабря 2024 года (первый квартал финансового 2025 года Apple), стал для компании историческим.
Об этом пишет gsmarena.

Рекордный доход и чистая прибыль

Квартальный доход Apple достиг рекордного уровня в $124,3 млрд, что на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Чистая прибыль компании выросла до $36,3 млрд, а продажи установили новые рекорды на ключевых рынках, включая Америку, Европу, Японию и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Рассматривая результаты по категориям продуктов, Apple продемонстрировала значительные доходы от линеек Mac ($8,9 млрд) и iPad ($8,0 млрд).

Рекорды в секторе цифровых услуг

Но именно сектор цифровых услуг (Apple Music, TV+ и iCloud) достиг рекордного дохода в $26,3 млрд и стал основным двигателем роста.
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В пресс-релизе также упоминается о рекордном количестве активных устройств Apple во всех продуктовых категориях и регионах.

Уменьшение доходов от продаж iPhone

В то же время доход от продаж iPhone уменьшился до $69,1 млрд по сравнению с $69,7 млрд в аналогичном периоде предыдущего года.
Кроме этого, продажи в Китае упали более чем на $2 млрд, что вызывает беспокойство.
Ожидается, что функции Apple Intelligence станут доступны для большего количества языков и регионов в апреле 2025 года, и Apple надеется, что эта технология станет ключевым драйвером роста в этом году.
По материалам:
ITC.ua
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