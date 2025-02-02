Apple может встроить инфракрасные камеры в AirPods — Finance.ua

Apple может встроить инфракрасные камеры в AirPods 02.02.2025, 00:21 — Технологии&Авто

Apple может встроить инфракрасные камеры в AirPods

Apple продолжает исследовать идею создания AirPods со встроенными камерами. В своем информационном бюллетене Power On известный инсайдер Марк Гурман кратко упомянул о возможности интеграции камер в AirPods в будущем, но не уточнил, для чего именно они будут использоваться.

Об этом сообщает MacRumors.

Что известно о камерах в AirPods

Предполагается, что эти крошечные камеры не будут предназначены для фотосъемки, а будут выполнять функцию инфракрасных сенсоров.

Читайте также Apple и SpaceX внедрят технологию Starlink в iPhone — Bloomberg

Аналитик цепи поставок Apple Мин-Чи Куо в июне 2024 года отметил, что компания планирует начать массовое производство новых AirPods с инфракрасными камерами к 2026 году. По его словам, эти сенсоры будут схожи с приемником Face ID в iPhone.

Куо также отметил, что будущие AirPods с такими камерами улучшат пространственное аудио для AR-гарнитуры Apple Vision Pro.

Таким образом, при просмотре видео в гарнитуре и использовании этих наушников поворот головы в определенном направлении позволит акцентировать звук из соответствующего источника, улучшая аудиоэффект.

Читайте также Акции Apple начали год с самых плохих показателей за 17 лет

Инфракрасные камеры могут также дать возможность «управления жестами в воздухе», что позволит устройству взаимодействовать с движениями рук.

Если предполагаемый срок начала массового производства — 2026 год — будет соблюден, новые AirPods с инфракрасными камерами могут появиться на рынке в 2026 или 2027 году.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.