Акции Apple начали год с самых плохих показателей за 17 лет — Finance.ua

Акции Apple начали год с самых плохих показателей за 17 лет Сегодня 17:21 — Фондовый рынок

Акции Apple начали год с самых плохих показателей за 17 лет

Корпорация Apple переживает худшее начало года с 2008 года.

Об этом сообщает Bloomberg.

К закрытию торгов в пятницу 24 января акции компании упали на 11%, что делает их показатели худшими среди компаний «Большой семерки». Apple также значительно отстает от S&P 500, который в этом году вырос примерно на 3,7% и в начале этой недели достиг нового рекордного максимума.

Это нестабильная позиция для акций Apple. До недавнего времени компания была крупнейшей компанией по рыночной стоимости в мире и имела наибольший вес в индексе S&P 500. С тех пор Nvidia затмила ее во время падения Apple.

Запланировано, что Apple сообщит о квартальных прибылях 30 января после закрытия рынков, что является основным катализатором для акций, за которым инвесторы будут внимательно следить. Уолл-стрит ожидает, что компания сообщит о прибыли на акцию в размере 2,35 долл. на 124,2 млрд долл. выручки.

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Економічна Правда По материалам:

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