Акции Apple начали год с самых плохих показателей за 17 лет — Finance.ua
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Акции Apple начали год с самых плохих показателей за 17 лет

Фондовый рынок
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Акции Apple начали год с самых плохих показателей за 17 лет
Акции Apple начали год с самых плохих показателей за 17 лет
Корпорация Apple переживает худшее начало года с 2008 года.
Об этом сообщает Bloomberg.
К закрытию торгов в пятницу 24 января акции компании упали на 11%, что делает их показатели худшими среди компаний «Большой семерки». Apple также значительно отстает от S&P 500, который в этом году вырос примерно на 3,7% и в начале этой недели достиг нового рекордного максимума.

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Это нестабильная позиция для акций Apple. До недавнего времени компания была крупнейшей компанией по рыночной стоимости в мире и имела наибольший вес в индексе S&P 500. С тех пор Nvidia затмила ее во время падения Apple.
Запланировано, что Apple сообщит о квартальных прибылях 30 января после закрытия рынков, что является основным катализатором для акций, за которым инвесторы будут внимательно следить. Уолл-стрит ожидает, что компания сообщит о прибыли на акцию в размере 2,35 долл. на 124,2 млрд долл. выручки.
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По материалам:
Економічна Правда
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