Apple и SpaceX внедрят технологию Starlink в iPhone — Bloomberg Сегодня 23:47 — Технологии&Авто

Apple и SpaceX внедрят технологию Starlink в iPhone — Bloomberg

Apple сотрудничает с SpaceX и оператором T-Mobile, чтобы ввести поддержку сети Starlink для пользователей iPhone.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

27 января «практически незаметно для публики», по данным издания, было выпущено обновление программного обеспечения с функцией бета-тестирования поддержки Starlink. К программе бета-тестирования подключено только ограниченное количество iPhone.

Читайте также Starlink предлагает спутниковый интернет за 9 долларов

В рамках тестирования первые пользователи получили от T-Mobile текстовые сообщения, в которых говорилось: Вы находитесь в бета-версии T-Mobile Starlink. Теперь вы можете оставаться на связи через текстовые сообщения через спутник практически из любой точки мира. Чтобы начать пользоваться, обновите до iOS 18.3″.

Как объясняет Bloomberg, это будет работать следующим образом: когда iPhone находится вне зоны сотовой связи, он будет пытаться подключиться к спутникам SpaceX. Через спутниковую связь можно отправлять только текстовые сообщения. Использовать возможности спутниковой связи невозможно в районах, где есть доступ к мобильной сети.

Читайте также До конца года на бортах самолетов United Airlines появится интернет от Starlink

SpaceX и T-Mobile заявили, что в будущем планируется расширить программу на передачу данных и голосовые звонки.

В 2023 году компания SpaceX анонсировала запуск мобильной услуги Direct to Cell через спутниковую сеть Starlink.

Спутники Starlink, оснащенные функцией direct-to-cell, имеют усовершенствованный модем eNodeB, выполняющий роль сотовой вышки в космосе. Это обеспечивает интеграцию в сеть, схожую с работой стандартного роумингового партнера. Услуга Direct to Cell позволяет обеспечить связь в отдаленных регионах. Сервис работает с существующими телефонами LTE в любом месте, где есть видимость неба. Для использования не требуется изменений в аппаратном обеспечении, программном обеспечении или дополнительных приложениях, что обеспечивает бесперебойный доступ к текстовым сообщениям, голосовым звонкам и передаче данных.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.