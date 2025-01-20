Starlink предлагает спутниковый интернет за 9 долларов — Finance.ua

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Starlink предлагает спутниковый интернет за 9 долларов

Технологии&Авто
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Starlink предлагает спутниковый интернет за 9 долларов
Starlink предлагает спутниковый интернет за 9 долларов
SpaceX теперь предлагает подключение к Starlink за 9 долларов США в месяц, чтобы получить доход от неактивных клиентов.
Об этом пишет PC Mag.
SpaceX рекламирует план как полезное решение «если основной интернет откажет или возникнет чрезвычайная ситуация».
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Компания рассылает предложение по электронной почте клиентам, которые приостановили подписку на услуги спутникового интернета Starlink или собираются прекратить ее. В самом сообщении говорится, что подписчики могут «реактивировать» свою услугу Starlink, чтобы зарегистрироваться в резервном плане.
Предложение вызывает неоднозначную реакцию: некоторые хвалят резервный план подключения как удобный для чрезвычайных ситуаций. Но некоторые пользователи говорят, что он этого не стоит.
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Предполагается, что SpaceX экспериментирует с новыми способами увеличения доходов. Спутниковый интернет-сервис имеет более 4,6 млн активных клиентов по всему миру. Но чтобы привлечь еще больше подписчиков, SpaceX, вероятнее всего, придется предлагать большие скидки, считают аналитики.
Ранее компания также начала предлагать клиентам в США отдельный план за 50 долларов в месяц для стандартной антенны Starlink.
По материалам:
Фокус
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