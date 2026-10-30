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Honda готовит новый Accord с футуристическим дизайном

Технологии&Авто
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Honda
Honda
Honda готовит масштабное обновление седана Accord, который может получить футуристический дизайн, модернизированные силовые гибридные установки и необычный вариант кузова. По предварительным данным, автомобиль образца 2028 модельного года будет существенно отличаться от актуальной версии.
Об этом сообщает Motor1.

Какой может быть новинка

По слухам, новинка получит стилистику, вдохновленную концептами Honda 0 Series. Ожидаются более узкие фары, полностью переделанная передняя часть и задняя световая полоса на всю ширину кузова. В салоне может появиться большой экран мультимедийной системы, и физические кнопки управления климатом и аудиосистемой, вероятно, останутся. Впрочем, опубликованные изображения представляют собой рендеры, а не официальные фотографии серийного автомобиля.
Отдельное внимание привлекает возможность появления поднятого хэтчбека, напоминающего кроссовер. Он может стать альтернативой традиционному седану и получить новые четырехцилиндровые двигатели.
Honda также готовит усовершенствованную гибридную систему с двумя электромоторами, которую планирует внедрять с 2027 года. В настоящее время актуальный Accord предлагается с 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 192 л.с. или гибридной установкой на 204 л.
Honda готовит новый Accord с футуристическим дизайном
Если информация о графике выхода подтвердится, обновленный седан дебютирует во второй половине 2027 как модель 2028 года. Производство поднятого хэтчбека, по предварительным данным, может начаться в середине 2029 года. В то же время, Honda пока официально не подтвердила ни характеристики автомобиля, ни появление новой версии кузова.
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Примерная стартовая цена обновленного Accord может составлять около 30 000 долларов (примерно 1,3 млн грн). Для сравнения, актуальный Honda Accord LX 2026 модельного года в США стоит от 29 690 долларов с учетом доставки, а гибридная версия Sport — от 35 090 долларов. Окончательные цены и комплектации будущей новинки пока не известны.
По материалам:
uamotors
Авто
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