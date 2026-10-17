Honda планирует выпустить 15 новых гибридных моделей до 2030 года

Новые автомобили Honda Hybrid планируют выводить на мировые рынки, прежде всего в Северной Америке

Honda представила новую гибридную систему Honda Hybrid, которая придет на смену нынешним технологиям e: HEV. Первые автомобили с ней появятся на мировых рынках в 2027 году, а до конца финансового года, который завершится 31 марта 2030 года, компания планирует выпустить 15 новых гибридных моделей.

Об этом сообщили на сайте Honda.

Новая система разработана на основе технологий, накопленных при создании e: HEV — собственной гибридной силовой установки Honda с двумя электродвигателями.

Компания усовершенствовала ключевые компоненты, включая двигатель, приводной блок и системы управления.

Honda готовит 15 новых гибридных моделей

Новые автомобили из Honda Hybrid планируют выводить на мировые рынки, прежде всего в Северной Америке.

С помощью обновленной технологии компания стремится добиться высокой топливной экономичности и обеспечить водителям динамичное управление автомобилем.

Для повышения эффективности Honda расширит диапазон режимов работы двигателя, в которых потребляет меньше топлива. Также инженеры усовершенствовали приводной блок, чтобы сделать его более эффективным и компактным.

Honda Accord Hybrid, Фото: Honda

Новая платформа и система полного привода

Модели с Honda Hybrid построят на новой платформе, сочетающей оптимизированную жесткость кузова с уменьшенной массой.

При разработке компания применила новый подход к управлению жесткостью кузова. По плану Honda, это обязано обеспечить контролируемое поведение автомобиля в поворотах и ​​сделать лучше сцепление колес с дорогой.

Еще одним новшеством станет Motion Management System — собственная технология Honda для интегрированного управления движением автомобиля. Она должна помочь обеспечить более точную реакцию на действия водителя.

Honda ZR-V, Фото: Honda

Компания разработала новую электрическую систему полного привода e-AWD. Ее использование предусмотрено для моделей нового поколения, хотя Honda пока не уточнила, какие автомобили получат эту технологию.

Как Honda развивала гибридные технологии

Honda работает над гибридными силовыми установками с 1999 года, когда в первом поколении модели Insight дебютировала система IMA (Integrated Motor Assist).

Она использовала двигатель внутреннего сгорания в качестве основного источника тяги, а электромотор помогал при запуске и ускорении. Система отличалась компактностью и небольшой массой.

В 2012 году компания представила несколько новых гибридных технологий. Система SPORT HYBRID i-DCD имела один электромотор, интегрированный в семиступенчатую роботизированную коробку передач с двойным сцеплением. Она сочетала экономичность с динамичным ускорением.

Honda HR-V, Фото: Honda

В том же году появилась SPORT HYBRID i-MMD с двумя электромоторами — генераторным и тяговым. Система могла автоматически переключаться между тремя режимами движения в зависимости от условий. С 2020 года Honda начала использовать название e: HEV для этой гибридной технологии.

Еще одной разработкой в ​​2012 году стала SPORT HYBRID SH-AWD с тремя электромоторами. Она использовала независимые электромоторы для управления распределением тяги между левыми и правыми колесами, что позволяло оптимизировать управляемость автомобиля.

Новая Honda Hybrid продолжает это направление развития. Компания планирует усовершенствовать технологии двигателя, приводного блока и электронного управления, чтобы повысить эффективность будущих гибридных моделей.