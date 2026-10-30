Jeep Compass 2027: объявлены цены и изменения в комплектациях

Jeep объявила цены на Compass 2027 модельного года — базовая версия кроссовера стоит от $31 985 (около 1,46 млн грн с доставкой), а комплектации Latitude и Latitude Altitude впервые получили адаптивный круиз-контроль в стандартном оснащении.

Об этом пишет издание Motor1.

Сколько стоит Jeep Compass 2027

Продажи новинки уже открыты в дилерских центрах. Начальная цена с учетом доставки составляет $31 985 (около 1,46 млн грн), из которых $1995 (приблизительно 91 тыс. грн) приходится на транспортировку автомобиля к дилеру.

Стоимость других комплектаций тоже изменилась. Версия Limited стартует от $36 145 (около 1,65 млн грн), а внедорожная Trailhawk — от $36 645 (около 1,67 млн ​​грн). В то же время, Limited Altitude подешевела по сравнению с моделью 2026 года — ее цена составляет $37 140 (около 1,69 млн грн), что на $1005 (приблизительно 46 тыс. грн) меньше. Доплата за нее по сравнению со стандартной Limited теперь составляет $995 (около 45 тыс. грн).

Какое оборудование получил кроссовер

Помимо адаптивного круиз-контроля комплектации Limited, Limited Altitude и Trailhawk получили беспроводную зарядку смартфонов и USB-порты для пассажиров второго ряда. В предыдущей модели эти функции были доступны только в качестве опции или вообще не предлагались.

Для этих трех версий предусмотрены дополнительные пакеты оборудования. Premium Lighting Group включает в себя светодиодные фары, задние фонари и противотуманные фары. Пакет Driver Assist добавляет камеру кругового обзора на 360 градусов и универсальное устройство дистанционного управления гаражными воротами.

Двигатель и характеристики Jeep Compass 2027

Все версии Jeep Compass 2027 оснащаются двухлитровым четырехцилиндровым турбодвигателем мощностью 200 л. с. и крутящим моментом 221 фунт-фут (около 300 Н·м). Производитель заявляет о лучших в классе показателях стандартной мощности, крутящем моменте и максимальной буксировочной способности, но конкретного значения последней не приводит.

Покупателям также предложат четыре новых цвета кузова, которые появятся позже — Ghost, Copper Shino, Goldilocks и '41. Они дополнят имеющуюся палитру.