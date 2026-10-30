Anduril выпустит ноутбук BlueChip американского производства в 2027 году

Anduril и Qualcomm Technologies представили BlueChip — новую линейку компьютерной техники, производство которой будут развиваться в США. Первым продуктом станет ноутбук на платформе Snapdragon X Series, заказы на который планируют начать принимать в 2027 году.

Об этом говорится в сообщении Anduril.

Каким будет ноутбук BlueChip

Компания уже создала рабочие прототипы ноутбука. BlueChip будет ориентироваться на государственные учреждения, оборонный сектор, экстренные службы и другие критически важные отрасли.

Ноутбук будет проектирован и составляться в США. Qualcomm будет поставлять платформу Snapdragon X Series, которая будет обеспечивать работу процессора, графики и ИИ непосредственно на устройстве.

Anduril адаптирует конструкцию под возможности американских поставщиков. В частности компания разрабатывает корпус для изготовления на местных предприятиях, подбирает доступные для серийной обработки металлы и создает системы питания с учетом имеющихся американских аккумуляторных технологий.

Также Anduril работает над технологией соединения материалов для использования защитного стекла дисплея американского производства. Подробные характеристики ноутбука и его цены компания не назвала.

Производство компонентов будут развиваться в США

Складывать платы планируют на заводе Anduril Arsenal-1 в Огайо. Параллельно компания развивает американское производство корпусов, компонентов аккумуляторов и другого оборудования, проверяет поставщиков и готовится к выпуску.

По данным Anduril, более 90% стоимости закупленных компонентов прототипов приходится на поставщиков из США и союзных стран. Это показатель затрат на компоненты, а не часть деталей, изготовленных исключительно в США.

К планируемой доступности продукта в 2027 году компания хочет расширить местное производство компонентов. Долгосрочная цель — создать полностью американскую цепочку поставок.

Почему Anduril делает ставку на американское производство

В компании объясняют проект зависимостью США от зарубежного производства компьютеров и комплектования. По мнению Anduril, конфликты или перебои в международных поставках могут ограничить доступ к технике, необходимой, в частности, для критической государственной инфраструктуры.

Компания отмечает, что инвестиций в производство полупроводников недостаточно для выпуска готовых компьютеров: также требуются печатные платы, дисплеи, аккумуляторы и другие компоненты, которые в значительной степени производятся за рубежом.

BlueChip тестируется с программной платформой Lattice

По словам основателя Anduril Палмера Лаки, компания уже тестирует на BlueChip собственную платформу управления Lattice. 26 октября во время брифинга он сообщил, что программное обеспечение запускалось с Windows и двумя вариантами Linux, которые используют военные.

Lattice объединяет данные сенсоров и помогает операторам отслеживать угрозы и координировать работу беспилотных систем.