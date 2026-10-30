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Amazon представила пять новых устройств из Alexa

Технологии&Авто
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Новые устройства Amazon
Новые устройства Amazon
Amazon представила пять новых устройств из Alexa, разработанных специально для того, чтобы пользователи общались с ассистентом компании. Среди новинок есть и новый 16-дюймовый хаб Echo Show 16, который компания называет самым мощным и универсальным в линейке.

Большой дисплей для умного дома

Echo Show 16 на 20% производительнее предыдущей модели, имеет на 40% более тонкий экран и на 10% большую площадь обзора. Также доступна версия с дисплеем Nanomatte, который уменьшает блики более чем на 90%.
Новинка получила камеру с более широким углом обзора, автоматическим кадрированием и ночным видением, которое впервые появилось в этой линейке.
Echo Show 16
Echo Show 16
Дисплей можно использовать для вывода календарей, списков дел, планов питания или семейных фотографий. Он также имеет встроенный Fire TV и умную домашнюю панель с новой картой Alexa Home Map, которая показывает все элементы умного дома, такие как лампочки, замки, термостат, камеры и т. д.
Устройство стоит $499 ($569 за Nanomatte), а за предзаказ дают скидку $100.
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Колонка с функциями умного хаба

Вторая новинка — это Echo Dot — колонка с Alexa, которая теперь может служить умным хабом для дома, что позволяет ей подключаться к лампочкам, замкам, термостатам и т. д.
Устройство также имеет встроенный Wi-Fi eero расширитель, который увеличивает радиус действия имеющейся сети и обеспечивает покрытие площадью до 300 м². За производительность отвечает свой чип Amazon AZ3. Колонка уже доступна по цене $99.
Echo Dot
Echo Dot

Пространственный звук и камера для дома

Также представили премиальную колонку Echo Studio со встроенной камерой Home Camera. Она оснащена низкочастотным динамиком с большим ходом диффузора и тремя полнодиапазонными динамиками, обеспечивающими пространственное звучание.
Новая функция Advanced Room Adaptation постоянно настраивает звук в соответствии с акустикой помещения, а Adaptive Volume автоматически регулирует громкость в зависимости от местоположения пользователя, чтобы обеспечить одинаковый уровень звука в разных частях комнаты.
Обычная колонка Echo Studio доступна за $219, тогда как Echo Studio из Home Camera стоит $249.
Echo Studio
Echo Studio

Умная колонка для спальни

Третья новинка — Echo Time, умная колонка с дисплеем, созданная специально для спальни. Пользователям будут доступны сотни вариантов циферблатов. Технология распознавания сна на базе Omnisense определяет, когда человек засыпает и может разбудить его в фазе легкого сна. Устройство уже доступно за $199.
Echo Time
Echo Time

Цифровая фоторамка с голосовым управлением

Последней новинкой является Alexa Photo Frame — 10-дюймовая умная фоторамка с антибликовым покрытием для вывода изображений. Как и другие устройства, она поддерживает голосового помощника Alexa, который сможет автоматически подбирать фотографии, отсеивая скриншоты и другие нежелательные изображения.
Пользователи также могут попросить показать конкретные снимки, например фотографии определенного человека, домашнего любимца или события.
Alexa Photo Frame
Alexa Photo Frame
По материалам:
mezha.media
AmazonТехникаИИ
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