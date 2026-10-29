Из-за курса доллара авто за $10 тысяч с начала года подорожало на 27 тысяч гривен

Автомобиль может не измениться в цене в валюте, но стать дороже украинского покупателя

Автомобиль может не измениться в цене в валюте, но стать дороже украинского покупателя из-за изменения курса гривны. С начала 2026 года по 24 октября официальный курс доллара НБУ вырос с 42,3532 до 45,0510 грн. Поэтому автомобиль за $10 000, который в начале года стоил в гривневом эквиваленте около 423,5 тыс. грн, теперь обходится примерно в 450,5 тыс. грн. То есть только из-за смены курса покупателю нужно почти на 27 тыс. грн больше.

Об этом свидетельствуют расчеты Института исследований авторынка.

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Как изменились курсы доллара и евро в 2026 году

С 1 января по 24 октября 2026 года официальный курс доллара вырос на 6,37%, с 42,3 до 45,05 грн, тогда как евро за тот же период подорожал значительно меньше, примерно на 1,29%, с 49,79 до 50,4 грн.

Из-за разной динамики девальвации гривны происхождение автомобиля тоже имеет значение. Машина с американского аукциона сильнее зависит от доллара, автомобиль с европейского рынка привязан к евро, а растаможенная машина в Украине может какое-то время реагировать на колебания курса не так быстро. Если перечислить изменение курса на разные бюджеты, то автомобиль за $5 000 требует примерно на 13,5 тыс. грн больше, за $20 000 — почти на 54 тыс. грн, а за $30 000 — уже более чем на 80 тыс. грн.

С 1 января по 24 октября 2026 года официальный курс доллара вырос на 6,37%,, eauto.org.ua

По срезу активных объявлений Auto. ria, который Институт исследований авторынка зафиксировал 19−20 октября 2026 года, медианная цена подержанной легковушки составляла $9 500. В начале года такая машина по официальному курсу НБУ соответствовала примерно 402 355 грн, а по состоянию на 24 октября ее гривневый 427 984 грн.

Автомобиль за $10 000, который в начале года стоил в гривневом эквиваленте около 423,5 тыс. грн, теперь обходится примерно в 450,5 тыс. грн., eauto.org.ua

Влияние валютного курса можно оценить и с другой стороны — через покупательную способность человека, имеющего фиксированный бюджет в гривнах.

В начале года 500 тыс. грн по официальному курсу НБУ соответствовали примерно $11 805. По состоянию на 24 октября эта сумма была равна уже около $11 099. Таким образом, валютная покупательная способность такого бюджета уменьшилась примерно на $707. Для бюджета в 1 млн грн разница составляет около $1414.

Выгоднее ли покупать автомобиль, который уже находится в Украине

Если машину только планируют покупать за границей, цена в объявлении или на аукционе — лишь первая часть будущих расходов. К ней добавляются доставка, таможенные платежи, налоги, услуги посредника, ремонт, запчасти, сертификация, регистрация, страхование и первое обслуживание. Если между выбором автомобиля и окончательным расчетом курс изменится, часть этих расходов в гривнах также может вырасти.

Поэтому для импортной машины разумнее считать не одну идеальную сумму, а хотя бы два сценария. В первом можно заложить текущий курс и ожидаемые расходы, а во втором предусмотреть немного более дорогую валюту, доставку или ремонт, который окажется сложнее, чем ожидалось.

Приобретение автомобиля за границей может быть выгодно, если удалось найти привлекательное предложение в Европе или приобрести машину на аукционе по хорошей цене. Однако сравнивать только первоначальную стоимость автомобиля за границей с ценой готовой машины в Украине недостаточно. После оплаты доставки, налогов, ремонта и других услуг первоначальное ценовое преимущество может значительно сократиться или исчезнуть.

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Автомобиль, уже находящийся в Украине, обычно позволяет точнее понять будущие расходы еще до покупки, ведь его можно осмотреть, проверить состояние, оценить необходимое обслуживание и уже после этого торговаться за конкретную машину.

Одна из самых распространенных ошибок при покупке б/у автомобиля возникает тогда, когда вся доступная сумма идет непосредственно продавцу, а денег на первые расходы после оформления уже не остается.

Если у вас есть условные 500 тыс. грн, это вовсе не означает, что стоит искать машину ровно за 500 тыс., ведь после покупки могут потребоваться средства на страхование, замену смазки и фильтров, шины, аккумулятор, тормоз или ремонт неисправностей, которые будут проявляться уже во время эксплуатации.