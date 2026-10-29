НДС на посылки с AliExpress, Temu и Amazon: Смелянский рассказал, что изменится с июля 2027 года

С 1 июля 2027 года в Украине должны заработать новые правила налогообложения международных посылок. Порядок уплаты НДС и таможенных пошлин будет зависеть от того, интегрирован ли зарубежный маркетплейс с украинскими системами. Для покупателей AliExpress и Temu процесс заказа почти не изменится, тогда как клиентам Amazon предположительно придется самостоятельно платить налог через мобильное приложение.

Об этом рассказал генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский во время эфира YouTube-проекта Business Breakfast от издания Forbes Ukraine.

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По его словам, «Укрпочта» присоединилась к разработке документа примерно за четыре месяца до его принятия, чтобы устранить требования, которые могли бы усложнить логистику.

В частности, из документа удалось исключить норму, которая обязывала бы каждую иностранную торговую платформу открывать дочернюю компанию в Украине и регистрироваться местным налогоплательщиком.

Как будут облагаться налогом посылки с AliExpress и Temu

Для пользователей популярных китайских платформ вроде AliExpress и Temu, где ежемесячно делают заказы около трех миллионов украинцев, процесс покупки почти не изменится. У этих площадок уже налажено цифровое взаимодействие с почтовым оператором.

Когда посылка отправляется из Китая, таможня автоматически получает данные для оценки рисков и проверки лимитов. По новым правилам НДС будет сразу заложен в стоимость товара на сайте, а пошлину можно будет уплатить в приложении Укрпочты без бумажной волокиты.

По оценкам Смелянского, средняя стоимость посылки с китайских платформ составляет около 10−11 долларов — обычно это мелкие гаджеты, чехлы для телефонов или базовые элементы одежды. После введения налога конечная цена такой стандартной корзины вырастет ориентировочно на $2.

Как будут платить налоги покупатели Amazon

Совсем другая ситуация ожидает клиентов американского Amazon. Платформа не планирует программно интегрироваться с украинской таможней из-за сравнительно небольшого объема локального рынка.

Соответственно, покупатель будет получать уведомление в мобильном приложении с требованием самостоятельно уплатить 20% НДС. Если платеж не поступит, система автоматически вернет посылку отправителю.

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Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, предусматривающие отмену налоговых льгот для международных посылок стоимостью до €150 и автоматический обмен информацией о доходах пользователей цифровых платформ с налоговой службой.

Документ предлагает отменить действующее освобождение от НДС для международных отправлений стоимостью до €150 (примерно 7 724 грн), которые до этого не облагались налогом. То есть налог будет распространяться и на недорогие покупки с иностранных онлайн-платформ, в частности, таких как Temu и AliExpress.