Совладелец Новой почты раскритиковал НДС на международные посылки и прогнозирует проблемы для ритейла и логистики Сегодня 14:33 — Казна и Политика Новый НДС на посылки

Введение НДС на международные посылки стоимостью до 150 евро может увеличить нагрузку на таможню, продлить сроки доставки и повлиять на украинских потребителей, ритейл и логистический сектор.

Об этом соучредитель «Новой почты» Владимир Поперешнюк написал на своей странице в Facebok.

Поперешнюк раскритиковал налогообложение посылок

Рада приняла решение о введении НДС на международные посылки стоимостью до 150 евро.

«Правительству все-таки удалось протянуть этот вредный для экономики налог. Сочувствую всем, так как от налогообложения посылок пострадает практически каждый», — написал Поперешнюк.

По его словам, стоимость посылок и сроки доставки возрастут, поэтому украинцы будут тратить больше денег, ведь альтернативы ассортимента импортных товаров не существует.

Читайте также Посылки из Украины в ЕС будут доставляться по-новому: что изменится с 1 июля

Кроме того, пострадает украинский ритейл, которому и так тяжело от ударов по складах, а тут еще и у потребителей останется меньше денег на покупки.

«На таможне образуется коллапс из-за увеличения нагрузки в десятки, а может и сотни раз, поэтому пострадает логистика. И не только у почтовых операторов. Это будет касаться всех перевозчиков, что в свою очередь повлияет на рост контрабанды. Государство всегда стремится расширять контроль, повышать налоги и давить на бизнес. обороноспособность нашей страны», — подытожил Поперешнюк.

Что известно о законопроекте

Ранее Finance.ua писал , что Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 16051−1, предусматривающий введение НДС на товары, приобретенные через иностранные маркетплейсы, независимо от их стоимости.

Законопроект предлагает отменить действующее освобождение от НДС для международных отправлений стоимостью до €150 (примерно 7 724 грн), которые до этого не облагались налогом. То есть налог будет распространяться и на недорогие покупки с иностранных онлайн-платформ, в частности, таких как Temu и AliExpress.

Для покупок стоимостью до 150 евро НДС предлагается начислять и платить через электронную платформу.