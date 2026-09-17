ВР поддержала евроинтеграционный проект по контролю за древесиной, кофе и соей
Документ предлагает:
- определить правила ввоза, продаж и экспорта товаров, связанных с обезлесением и деградацией лесов;
- ввести перечень товаров, на которые будут распространяться новые требования, в частности пальмовое масло, сою, кофе, какао, древесину, каучук, крупный рогатый скот и продукцию из них;
- обязать операторов, трейдеров и последующих операторов собирать, хранить и представлять информацию о происхождении продукции, включая геолокационные данные земельных участков, где она была произведена после 31 декабря 2020;
- внедрить систему оценки рисков несоответствия товаров и механизмы их минимизации;
- установить требования по надлежащей проверки товаров субъектами хозяйствования;
- создать систему электронного учета на базе Государственного аграрного реестра и электронного кабинета экспортера.
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