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ВР поддержала евроинтеграционный проект по контролю за древесиной, кофе и соей

Казна и Политика
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ВР поддержала евроинтеграционный проект по контролю за древесиной, кофе и соей
ВР поддержала евроинтеграционный проект по контролю за древесиной, кофе и соей
ВР 16 сентября поддержала в первом чтении законопроект № 15352 об обороте товаров, связанных с обезлесением и/или деградацией лесов. За документ проголосовали 260 народных депутатов.
Об этом сообщила пресс-служба ВР.
Целью законопроекта является противодействие обезлесению и деградации лесов, а также внедрение механизмов контроля за ввозом, оборотом и вывозом товаров в соответствии с требованиями Регламента ЕС 2023/1115.

Документ предлагает:

  • определить правила ввоза, продаж и экспорта товаров, связанных с обезлесением и деградацией лесов;
  • ввести перечень товаров, на которые будут распространяться новые требования, в частности пальмовое масло, сою, кофе, какао, древесину, каучук, крупный рогатый скот и продукцию из них;
  • обязать операторов, трейдеров и последующих операторов собирать, хранить и представлять информацию о происхождении продукции, включая геолокационные данные земельных участков, где она была произведена после 31 декабря 2020;
  • внедрить систему оценки рисков несоответствия товаров и механизмы их минимизации;
  • установить требования по надлежащей проверки товаров субъектами хозяйствования;
  • создать систему электронного учета на базе Государственного аграрного реестра и электронного кабинета экспортера.
Документ будут готовиться ко второму чтению. Поправки и предложения к законопроекту будут приниматься с 17 по 30 сентября 2026 года.
По материалам:
Finance.ua
Верховная Рада
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