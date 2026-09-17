ВР поддержала евроинтеграционный проект по контролю за древесиной, кофе и соей Сегодня 11:34 — Казна и Политика ВР поддержала евроинтеграционный проект по контролю за древесиной, кофе и соей

ВР 16 сентября поддержала в первом чтении законопроект № 15352 об обороте товаров, связанных с обезлесением и/или деградацией лесов. За документ проголосовали 260 народных депутатов.

Об этом сообщила пресс-служба ВР.

Целью законопроекта является противодействие обезлесению и деградации лесов, а также внедрение механизмов контроля за ввозом, оборотом и вывозом товаров в соответствии с требованиями Регламента ЕС 2023/1115.

Документ предлагает:

определить правила ввоза, продаж и экспорта товаров, связанных с обезлесением и деградацией лесов;

ввести перечень товаров, на которые будут распространяться новые требования, в частности пальмовое масло, сою, кофе, какао, древесину, каучук, крупный рогатый скот и продукцию из них;

обязать операторов, трейдеров и последующих операторов собирать, хранить и представлять информацию о происхождении продукции, включая геолокационные данные земельных участков, где она была произведена после 31 декабря 2020;

внедрить систему оценки рисков несоответствия товаров и механизмы их минимизации;

установить требования по надлежащей проверки товаров субъектами хозяйствования;

создать систему электронного учета на базе Государственного аграрного реестра и электронного кабинета экспортера.