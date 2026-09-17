Цены и зарплаты в 2027 году. Эксперт — о подводных камнях нового госбюджета (видео) Сегодня 10:10 — Казна и Политика Финансовый эксперт Алексей Козырев

Кабинет Министров Украины одобрил проект государственного бюджета на 2027 год. Документ предусматривает рост доходов и расходов, увеличение финансирования обороны, а также повышение расходов на образование, медицину и социальные программы. В то же время, значительная часть потребностей бюджета будет зависеть от международной помощи, а дополнительные поступления могут обеспечиваться, в частности, за счет повышения налогов.

Финансовый эксперт Алексей Козырев в новом видео на нашем YouTube-канале разобрал основные показатели проекта бюджета, прогноз курса гривны, инфляцию, государственные заимствования и риски для граждан и бизнеса.

Какой курс доллара закладывают в бюджет

47,1 грн за доллар. К концу года прогнозируют курс на уровне примерно 48,3 грн за доллар. Для сравнения, средний курс, заложенный в бюджете на 2026 год, составил 45,7 грн за доллар. Средний курс гривны к доллару США в 2027 году, по расчетам правительства, составит около. К концу года прогнозируют курс на уровне примерно. Для сравнения, средний курс, заложенный в бюджете на 2026 год, составил 45,7 грн за доллар.

Таким образом, в проекте бюджета не предусмотрена резкая девальвация гривны. В то же время, все основные расчеты привязаны именно к доллару США. Прогноз курса евро отдельно не закладывали, поскольку его динамика остается более изменчивой.

ВВП и инфляция

Правительственные расчеты не предполагают значительного роста реального ВВП в условиях войны. Прогнозные показатели составляют:

2025 год — 101,8% к предыдущему году;

2026 год — 101,6%;

2027 год — 101,3%.

Индекс потребительских цен, то есть инфляция декабря к декабрю, на 2027 год заложен на уровне 108%. Это означает прогнозируемый рост цен примерно на 8% в год.

Для 2026 года в бюджете предусмотрена инфляция на уровне 9,2%. В то же время, Национальный банк уже пересмотрел собственный прогноз и ожидает инфляцию примерно на уровне 10%. По оценке эксперта, фактический рост цен может быть выше официального прогноза.

Номинальная среднемесячная заработная плата, по расчетам правительства, должна возрасти с 30 083 грн в 2026 году до 34 409 грн в 2027 году. Увеличение зарплат будет означать также рост поступлений в бюджет за счет налогов и социальных взносов.

Доходы и расходы бюджета

Доходы государственного бюджета на 2027 год предусмотрены в объеме 5648 млрд грн. Это на 8,7% больше плана на 2026 год с изменениями. Расходы должны составить 7725 млрд грн. Это на 864 млрд грн, или 13,5%, больше соответствующего плана на 2026 год. Следовательно, расходная часть будет расти быстрее доходов.

Эксперт также обратил внимание на риск пересмотра бюджета в течение 2027 года. В 2026 году правительство корректировало расходную часть из-за увеличения потребностей в обороне. Подобный сценарий может повториться и в следующем году.

Оборона

На оборону и безопасность в проекте бюджета предусмотрено 4885 млрд грн. Это около 43,8% ВВП или на 517,9 млрд грн больше, чем в предыдущем году.

В целом оборонные расходы составят около 67,2% всех расходов государственного бюджета. Основная часть дополнительного финансирования будет приходиться на общий и специальный фонд, а также государственные гарантии. Рост расходов на оплату труда будет означать не только увеличение выплат военным, но и дополнительные налоговые поступления в бюджет.

Международная помощь

Потребность в международной поддержке на 2027 год правительство оценивает в 52,6 млрд долларов. Среди основных источников финансирования Европейский Союз, страны G7, Международный валютный фонд, Всемирный банк, Великобритания и другие международные партнеры.

По оценке эксперта, зависимость Украины от международных доноров будет оставаться значительной и может усиливаться. При этом даже при прогнозируемом ослаблении гривны расходы бюджета будут расти не только в гривневом, но и долларовом эквиваленте.

Поддержка экономики и бизнеса

На поддержку экономики и бизнеса в проекте бюджета предусмотрено 96 млрд грн. Это на 45,7 млрд грн больше, чем в плане на 2026 год.

В то же время Алексей Козырев считает, что этих средств может быть недостаточно, учитывая ущерб, причиненный бизнесу из-за обстрелов, повреждений инфраструктуры и перебоев в работе.

На страхование военных рисков предусмотрено 58,7 млрд грн. Потенциальными источниками дополнительных поступлений могут стать повышение ставки НДС на 1% и увеличение акциза на топливо.

По расчетам повышение НДС может принести бюджету до 58,7 млрд грн, а увеличение акциза на топливо около 8,3 млрд грн. В то же время, такие решения могут усилить инфляцию, поскольку дополнительные затраты бизнес будет закладывать в цены товаров и услуг.

Социальные выплаты

На социальные выплаты и мероприятия Министерства социальной политики предусмотрено 54,3 млрд. грн. Значительная часть (29,8 млрд грн) должна быть направлена ​​в Пенсионный фонд для выплаты доплат к пенсиям.

Общий объем расходов социальных фондов заложен на уровне 1311,4 млрд грн.

На ветеранскую поддержку планируют направить 20,5 млрд грн. Из них 12,2 млрд грн предусмотрено на помощь в возвращении в гражданскую жизнь, 6,9 млрд грн — на компенсацию жилья ветеранам с инвалидностью первой и второй групп, еще 1,4 млрд грн на мероприятия по увековечиванию памяти.

Образование и медицина

На образование в 2027 году планируется направить 328,5 млрд грн. Это на 58,8 млрд грн больше плана на 2026 год.

Основная часть средств (235,3 млрд грн) предусмотрена на оплату труда работников учебных заведений. В то же время эксперт подчеркнул, что окончательный объем выплат и доплат может отличаться от заявленных планов.

Расходы на здравоохранение предусмотрены в объеме 229,5 млрд грн, что на 35 млрд грн больше плана предыдущего года.

На программу медицинских гарантий планируется направить 225 млрд грн. Из них 203,3 млрд грн должны пойти на повышение тарифов на медицинские услуги. Это, по расчетам правительства, может позволить увеличить среднюю зарплату врача примерно до 30 тыс. грн.

Жилищная политика, регионы и публичные инвестиции

На жилищную политику предусмотрено 84,9 млрд грн. Основные направления финансирования:

программа «єОселя» — 45 млрд грн;

компенсация жилья ветеранам с инвалидностью первой и второй групп — 6,9 млрд грн.;

программа «єВідновлення» — 24,4 млрд грн.

На поддержку сельскохозяйственных производителей планируют направить 7,4 млрд грн. Из них 2,2 млрд грн предусмотрено на дотации, а 2,6 млрд грн на поддержку фермеров.

Гуманитарное разминирование должно получить 1,7 млрд грн. В то же время, по оценке эксперта, этой суммы может быть недостаточно, учитывая масштабы проблемы.

Объем публичных инвестиций предусмотрен на уровне 116 млрд грн. Из них 76,4 млрд грн — это привлеченные средства международных финансовых организаций и правительств других стран. Финансирование касается транспорта, муниципальной инфраструктуры, энергетики, жилья, образования, здравоохранения и социальной сферы.

На поддержку регионов и общин предусмотрено 133,6 млрд грн, что на 42,2 млрд грн больше плана на 2026 год.

На компенсацию разницы в тарифах предусмотрено 18,2 млрд грн. Эти средства должны частично снизить нагрузку на потребителей, поскольку государство будет компенсировать поставщикам разницу в стоимости услуг.

Государство продолжит увеличивать заимствования

Общий объем финансирования государственного бюджета в 2027 году должен возрасти на 415,4 млрд грн по сравнению с 2026 годом. Расходы на погашение долга также возрастут — на 49,9 млрд грн. Внешние выплаты увеличатся на 30 млрд грн, внутренние — на 19,9 млрд грн.

По прогнозу, государственный долг в 2027 году может возрасти до 12 307 млрд грн. Это будет создавать дополнительную финансовую нагрузку на бюджет в последующие годы.

Выводы

Как отмечает эксперт, проект государственного бюджета на 2027 год остается, прежде всего, военным. Значительная часть расходов направлена ​​на оборону и безопасность, в то время как рост реального ВВП прогнозируется на минимальном уровне.

Правительство не закладывает резкого обвала гривны, однако предусматривает ее постепенное ослабление до 48,3 грн за доллар на конец 2027 года. В то же время рост расходов будет опережать увеличение доходов, а потребность в международной помощи составит $52,6 млрд.

Отдельным риском остается возможное повышение НДС и акцизов на горючее. Такие решения могут увеличить доходы бюджета, но в то же время усилить инфляционное давление на потребителей.

Даже после утверждения бюджета он может быть пересмотрен в течение 2027 года, как это происходило в 2026-м. Окончательные показатели будут зависеть от хода войны, объемов международной поддержки и фактического выполнения доходной и расходной частей бюджета.