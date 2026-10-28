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В Киеве ограничат повышение цен на такси во время тревог

Личные финансы
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Меморандум с операторами предусматривает предельное повышение стоимости поездки
Меморандум с операторами предусматривает предельное повышение стоимости поездки
Министерство по восстановлению и Министерство экономики подписали меморандум с сервисами Bolt, Uklon, Uber и OPTI, предусматривающий ограничение роста стоимости поездок в Киеве во время воздушных тревог, остановки общественного транспорта, в частности метрополитена, и других чрезвычайных ситуаций, влияющих на транспортное сообщение столицы.
Об этом сообщает Правительственный портал.
«Рассчитываем на ответственную позицию операторов и присоединение других участников рынка», — отметил премьер-министр Украины Сергей Корецкий и отметил, что правительство будет внимательно следить за соблюдением правил.

На сколько смогут повышаться цены на такси

Меморандум с операторами предусматривает предельное повышение стоимости поездки — не более чем на 75% от базового тарифа.
К примеру, если базовый тариф при обычных условиях без тревог, пробок и т. п. — из точки, А в точку Б составляет условно 200 грн, то максимальная плата будет 350 грн. Если 300 грн — то максимум 525 грн.
Пассажиры будут сохранять возможность самостоятельно регулировать цену, но будут также установлены пределы.

Как долго будут действовать ограничения

Ограничение будет действовать не менее двух часов после отбоя воздушной тревоги красного уровня или до возобновления нормальной работы общественного транспорта и движения по мостам. Именно в этот период спрос на поездки часто остается самым высоким.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что стоимость поездок на такси в Украине может возрасти из-за, в частности, цены топлива и количества водителей на линии. Ценообразование в такси динамичное и зависит прежде всего от баланса спроса и предложения в конкретный момент. На тариф оказывают влияние несколько факторов: погодные условия, часы пик, воздушные тревоги, остановки общественного транспорта и общая ситуация в городе. Таким образом, система автоматически реагирует на изменения баланса спроса и предложения, что и формирует конечную стоимость поездки.
Также мы писали, что агрегаторы такси пока не имеют юридических механизмов для бронирования водителей от мобилизации, поскольку те не являются штатными работниками компаний.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
КиевКабмин
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