Нужен ли «Резерв+» для оформления паспорта по кодону (пояснения)
Для оформления паспорта не требуется:
- представлять бумажный или электронный военно-учетный документ;
- устанавливать или демонстрировать приложение «Резерв+».
Как оформляют
- работник Паспортного сервиса проверяет информацию в электронной системе;
- проверка статуса военного учета производится автоматически через государственные электронные реестры;
- если информация о военном учете отсутствует, лицо может автоматически взять на военный учет без прохождения военно-врачебной комиссии;
- после формирования военно-учетного документа оформление паспорта продолжается в установленном порядке.
Подробности
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