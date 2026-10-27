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Нужен ли «Резерв+» для оформления паспорта по кодону (пояснения)

Личные финансы
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Нужен ли «Резерв+» для оформления паспорта по кодону (пояснения)
Нужен ли «Резерв+» для оформления паспорта по кодону (пояснения)
Мужчинам от 18 до 60 лет, находящимся за границей, не нужно предъявлять военно-учетный документ или приложение «Резерв+» для оформления или обмена паспорта.
Об этом пишет «Паспортный сервис» в Кракове, Польша.
Рассказываем, как это работает.

Для оформления паспорта не требуется:

  • представлять бумажный или электронный военно-учетный документ;
  • устанавливать или демонстрировать приложение «Резерв+».

Как оформляют

  • работник Паспортного сервиса проверяет информацию в электронной системе;
  • проверка статуса военного учета производится автоматически через государственные электронные реестры;
  • если информация о военном учете отсутствует, лицо может автоматически взять на военный учет без прохождения военно-врачебной комиссии;
  • после формирования военно-учетного документа оформление паспорта продолжается в установленном порядке.

Подробности

Для представления документов на оформление или обмен паспорта не нужно отдельно получать военно-учетный документ или устанавливать приложение «Резерв+».
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Ранее говорилось, что за границей сейчас находятся около 8 миллионов украинцев, а их возвращение является стратегической задачей государства. В Министерстве иностранных дел обещают сократить сроки оформления паспорта в консульствах. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.
Сибига сообщил о намерении Министерства иностранных дел сократить сроки получения паспортов в консульствах. По его словам, в настоящее время 61% консульских услуг касается оформления паспортных документов.
«Устранены препятствия с бланками, сокращен срок доставки паспортов. Введем отдельную очередь для определенных категорий. Лично читаю жалобы по поводу очередей. Сократим время получения паспорта», — заявил глава МИД.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Резерв+
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