Нужен ли «Резерв+» для оформления паспорта по кодону (пояснения)

Мужчинам от 18 до 60 лет, находящимся за границей, не нужно предъявлять военно-учетный документ или приложение «Резерв+» для оформления или обмена паспорта.

Об этом пишет «Паспортный сервис» в Кракове, Польша.

Рассказываем, как это работает.

Для оформления паспорта не требуется:

представлять бумажный или электронный военно-учетный документ;

устанавливать или демонстрировать приложение «Резерв+».

Как оформляют

работник Паспортного сервиса проверяет информацию в электронной системе;

проверка статуса военного учета производится автоматически через государственные электронные реестры;

если информация о военном учете отсутствует, лицо может автоматически взять на военный учет без прохождения военно-врачебной комиссии;

после формирования военно-учетного документа оформление паспорта продолжается в установленном порядке.

Подробности

Для представления документов на оформление или обмен паспорта не нужно отдельно получать военно-учетный документ или устанавливать приложение «Резерв+».

Об этом Ранее говорилось, что за границей сейчас находятся около 8 миллионов украинцев, а их возвращение является стратегической задачей государства. В Министерстве иностранных дел обещают сократить сроки оформления паспорта в консульствах.Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Сибига сообщил о намерении Министерства иностранных дел сократить сроки получения паспортов в консульствах. По его словам, в настоящее время 61% консульских услуг касается оформления паспортных документов.