Паспорта, водительские права и развод: сколько стоят админуслуги в 2026 году
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В Украине по состоянию на текущий год оформить загранпаспорт стоит от 1147 до 1787 гривен — в зависимости от скорости выдачи. Первый ID-паспорт с 14 лет украинцам выдают бесплатно, а вот оформление ID-карты взрослым обойдется от 618 до 988 гривен. Чтобы подать заявление на расторжение брака, следует оплатить судебный сбор в размере 1 331 грн, в случае с разделом имущества сумма растет в несколько раз.
Детальнее о стоимости других административных услуг, предоставляемых ГМС, МВД и размере судебного сбора в 2026 году, рассказывает «Слово и дело».
Админуслуги ГМС
В Украине бумажные паспорта в форме книжечки начали заменять ID-картами с 1 ноября 2016 года. С тех пор старые бумажные паспорта перестали выдавать и все новые документы оформляются исключительно в виде пластиковой ID-карты.
Первый ID-паспорт в 14 лет украинцы получают бесплатно, оформить ID-карту взрослым стоит 618 гривен (до 20 рабочих дней) или 988 гривен (до 7 рабочих дней).
Закон не требует обязательной замены всех старых паспортов на ID-карту. Паспорт-книжечка остается действительным бессрочно, его можно будет заменить планово — в 25 или 45 лет.
Оформление загранпаспорта стоит 1147 грн (до 20 рабочих дней) или 1787 грн (до 7 рабочих дней). Чтобы оформить временный вид на жительство, нужно уплатить 1140 грн, постоянный вид на жительство — 1235 грн.
Админуслуги сервисных центров МВД для водителей
При получении водительских прав действуют следующие платные услуги:
теоретический экзамен — 250 грн,
практический экзамен — 420 грн,
выдача водительского удостоверения — 608 грн.
Регистрация или перерегистрация транспортного средства обойдется в 350 грн.
Брак, расторжение брака, раздел имущества
Подача заявления на регистрацию брака в ЗАГСе в Украине — платная. Сама услуга подачи заявления стоит 68 грн.
Дополнительно платится государственная пошлина и административный сборы, поэтому общая сумма обычно составляет от 85 копеек до нескольких сотен гривен.
Такой же алгоритм и при подаче заявления через приложение «Дія». Чтобы зарегистрировать заявление на расторжение брака, необходимо уплатить судебный сбор в размере 1 331,20 грн. В случае, если супруги также делит имущество, размер судебного сбора может составить 9 984 грн.
Админ. иск, апелляционная жалоба, копия судебного решения
Подача заявления по делам отдельного производства стоит в Украине 665,60 грн. Административный иск — 1331,20 грн. Значительно выше стоимость апелляционной жалобы — до 49 920 грн.
Выдача судебного приказа обходится в 332,80 грн. За копию технической записи судебного заседания придется заплатить 99,84 грн. Повторная выдача копии судебного решения обойдется в 9,98 грн за лист.