0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Паспорта, водительские права и развод: сколько стоят админуслуги в 2026 году

30
Расторжение брака, ID-карта, регистрация авто: стоимость админуслуг и судебный сбор-2026
Расторжение брака, ID-карта, регистрация авто: стоимость админуслуг и судебный сбор-2026
В Украине по состоянию на текущий год оформить загранпаспорт стоит от 1147 до 1787 гривен — в зависимости от скорости выдачи. Первый ID-паспорт с 14 лет украинцам выдают бесплатно, а вот оформление ID-карты взрослым обойдется от 618 до 988 гривен. Чтобы подать заявление на расторжение брака, следует оплатить судебный сбор в размере 1 331 грн, в случае с разделом имущества сумма растет в несколько раз.
Детальнее о стоимости других административных услуг, предоставляемых ГМС, МВД и размере судебного сбора в 2026 году, рассказывает «Слово и дело».
Стоимость админуслуг и судебный сбор-2026
Стоимость админуслуг и судебный сбор-2026, Инфографика: Слово и дело

Админуслуги ГМС

В Украине бумажные паспорта в форме книжечки начали заменять ID-картами с 1 ноября 2016 года. С тех пор старые бумажные паспорта перестали выдавать и все новые документы оформляются исключительно в виде пластиковой ID-карты.
Первый ID-паспорт в 14 лет украинцы получают бесплатно, оформить ID-карту взрослым стоит 618 гривен (до 20 рабочих дней) или 988 гривен (до 7 рабочих дней).
Закон не требует обязательной замены всех старых паспортов на ID-карту. Паспорт-книжечка остается действительным бессрочно, его можно будет заменить планово — в 25 или 45 лет.
Оформление загранпаспорта стоит 1147 грн (до 20 рабочих дней) или 1787 грн (до 7 рабочих дней). Чтобы оформить временный вид на жительство, нужно уплатить 1140 грн, постоянный вид на жительство — 1235 грн.

Админуслуги сервисных центров МВД для водителей

При получении водительских прав действуют следующие платные услуги:
  • теоретический экзамен — 250 грн,
  • практический экзамен — 420 грн,
  • выдача водительского удостоверения — 608 грн.
Регистрация или перерегистрация транспортного средства обойдется в 350 грн.

Брак, расторжение брака, раздел имущества

Подача заявления на регистрацию брака в ЗАГСе в Украине — платная. Сама услуга подачи заявления стоит 68 грн.
Дополнительно платится государственная пошлина и административный сборы, поэтому общая сумма обычно составляет от 85 копеек до нескольких сотен гривен.
Такой же алгоритм и при подаче заявления через приложение «Дія». Чтобы зарегистрировать заявление на расторжение брака, необходимо уплатить судебный сбор в размере 1 331,20 грн. В случае, если супруги также делит имущество, размер судебного сбора может составить 9 984 грн.

Админ. иск, апелляционная жалоба, копия судебного решения

Подача заявления по делам отдельного производства стоит в Украине 665,60 грн. Административный иск — 1331,20 грн. Значительно выше стоимость апелляционной жалобы — до 49 920 грн.
Выдача судебного приказа обходится в 332,80 грн. За копию технической записи судебного заседания придется заплатить 99,84 грн. Повторная выдача копии судебного решения обойдется в 9,98 грн за лист.
По материалам:
Слово і Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems