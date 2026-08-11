День финансов: смягчение валютных ограничений, ПриватПодписка, превентивная реструктуризация для должников Сегодня 17:45 — Личные финансы

Вторник, 11 августа. НБУ смягчил валютные ограничения для украинцев. ПриватБанк официально анонсировал запуск сервиса подписок. Мужчинам за границей упростили правила проверки военного документа.

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ПриватПодписка

ПриватБанк официально анонсировал запуск сервиса подписок, который объединит специальные цены и преимущества от партнеров банка с дополнительными финансовыми условиями для клиентов. Подписки будут предусматривать дополнительные скидки на продукты, топливо, посылки и стриминговые сервисы, в частности кино и музыку. Кроме того, клиенты смогут получать сниженные, а в отдельных случаях нулевые тарифы на банковские операции и переводы.

Смягчение валютных ограничений

Национальный банк ввел масштабный пакет смягчения валютных ограничений. Так, например, увеличивается лимит на покупку безналичной иностранной валюты населением до 200 тыс. грн в календарный месяц (с 50 тыс. грн).

Кроме того, повышается до 200 тыс. грн в день (со 100 тыс. грн) лимит на снятие населением наличных средств с валютных счетов в Украине и за рубежом. Также НБУ расширил возможности украинцев оплачивать товары, работы и услуги за границей с гривневых счетов.

Оцифровка трудовой книжки

Подали трудовую книжку на оцифровку, а статус месяцами не меняется? Это не обязательно означает, что документы потерялись или с ними возникла проблема. Статус «В работе» означает , что ПФУ уже получил документы и принял их в обработку. Они могут находиться в общей очереди, а специалисты проверяют правильность и полноту сканкопий.

👵👴 Мысль об обеспечении старости волнует не только тех, кому до пенсии осталось несколько лет, но и довольно молодых украинцев. Полномасштабная война существенно изменила трудовую географию: миллионы украинцев оказались в странах ЕС, заключили официальные трудовые контракты и начали уплачивать социальные взносы в иностранные фонды.

Редакция Finance.ua проанализировала, какие же пенсии гарантируют европейские страны, где выходить на пенсию выгоднее всего по соотношению доходов и расходов, и как засчитать годы работы в Украине и ЕС:

Вступление Украины в SEPA

Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде два законопроекта, необходимых для выполнения требований Европейского платежного совета и дальнейшего присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро. Еще один правительственный законопроект предусматривает усиление ответственности за нарушения в финансовой сфере.

Зарплаты IT-менеджеров

Как свидетельствуют данные Dou, в 2026 году зарплаты украинских IT-менеджеров остаются стабильными, но внутри отдельных специализаций ситуация заметно отличается. Продакты зарабатывают больше проджектов, а наибольшие компенсации получают руководители продуктовых направлений.

Превентивная реструктуризация для должников

Банкротство — не всегда единственный выход для бизнеса, имеющего проблемы с долгами. В Украине для предпринимателей работает механизм, позволяющий еще до наступления фактической неплатежеспособности попытаться договориться с кредиторами и сохранить предприятие.

Превентивная реструктуризация предназначена для должника, который еще не банкрот, но уже находится под угрозой неплатежеспособности.

Проверка э-ВУД мужчин за границей

Кабинет Министров изменил порядок проверки военно-учетных документов мужчин в возрасте от 18 до 60 лет при получении консульских услуг за границей. Теперь для обращения в украинское консульство или посольство достаточно предъявить электронный военно-учетный документ (э-ВУД), который действителен на момент визита.

Ситуация на валютном рынке

Аналитики ICU ожидают некоторого роста дисбалансов на валютном рынке в следующие месяцы, особенно с учетом ограничений на экспорт агропродукции из-за более высоких рисков безопасности.

Однако в ICU не ожидают значительной девальвации гривны в ближайшие кварталы и сохраняют свой прогноз курса на уровне 45.8 грн/$ до конца текущего года.

Снос старых домов

В настоящее время в стране насчитывается около 30 тыс. «хрущевок», строительство многих из которых началось в 1957 году. При этом значительная часть находится в аварийном состоянии. Для того чтобы снос домов стал возможным, нардепы должны проголосовать , а президент подписать соответствующий законопроект № 6458. Однако он пока прошел лишь 1-е чтение и сейчас его «достаточно активно готовят на 2-е».

Возможности онлайн-брака

Цифровой брак набирает популярность, а теперь сервис планируют расширить новыми возможностями. К концу 2026 года сервис планируют дополнить несколькими новыми функциями. В частности, вдовы и вдовцы смогут заключать новый брак полностью дистанционно.

Также планируют запустить видеоцеремонии с переводом на жестовой язык. Это позволит людям с нарушениями слуха или речи жениться онлайн с привлечением переводчика жестового языка.

Кроме того, молодожены смогут заказывать международную доставку свидетельства о браке в одну из 48 стран мира.

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