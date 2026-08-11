Cтартовала кампания по восстановлению психики украинцев из-за туризма Сегодня 18:33 — Личные финансы

Cтартовала кампания по восстановлению психики украинцев из-за туризма

Государственное агентство развития туризма Украины (ДАРТ) и общественная организация Brand Ukraine официально запустили национальную кампанию «До себе через рідне» в рамках национальной программы «Путешествие к себе. Пути восстановления», анонсированной в апреле 2026 года .

В рамках кампании было запушено специальный сайт , который выполняет роль персонального помощника для путешественников, помогая сформировать персонализированный маршрут восстановления в зависимости от индивидуальных потребностей, интересов и запросов каждого пользователя.

«Наша цель — сделать путешествия по Украине действенным способом восстановления. Это цифровое пространство поможет каждому найти место, где можно замедлиться, восстановить силы и почувствовать ресурс родной земли. Особенно важно создать такие возможности для военных, ветеранов и их семей, ведь сегодня восстановление — не роскошь, а необходимость. Путешествуя по Украине, мы глубже узнаем свою страну ценностями, которые нас объединяют», — объяснила глава ДАРТ Наталья Табака.

Как отмечают инициаторы идеи в своем прессрелизе, все собранные на карте «К себе через родное» локации проходят тщательный отбор командой проекта, комиссией и экспертным советом программы, в ходе которого оценивается их соответствие философии программы, установленным критериям и требованиям законодательства. В частности, в программу приобщаются только локации, работающие легально и платящие налоги.

Кроме того, на сайте введены специальные отметки безбарьерности, позволяющие планировать поездки людям с инвалидностью и маломобильным группам населения.

Особое внимание на платформе уделено льготам для защитников и защитниц: информация о скидках до 100% на проживание для военнослужащих и ветеранов указана в описаниях локаций и доступна для поиска по соответствующему фильтру.

УНІАН По материалам:

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