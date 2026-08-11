Когда мужчинам за границей откажут в консульских услугах: в МИД назвали три основания Сегодня 15:04 — Личные финансы

Электронный военно-учетный документ формируется с помощью мобильного приложения «Резерв+».

Кабинет Министров изменил порядок проверки военно-учетных документов мужчин в возрасте от 18 до 60 лет при получении консульских услуг за границей. Теперь для обращения в украинское консульство или посольство достаточно предъявить электронный военно-учетный документ (э-ВУД), который действителен на момент визита.

Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины.

Что изменилось

Законом Украины «О правовом режиме военного положения» предусмотрено, что мужчины от 18 до 60 лет для получения консульских услуг за границей должны предъявить консулу для проверки действительный военно-учетный документ.

Электронный военно-учетный документ формируется с помощью мобильного приложения «Резерв+».

Ранее для совершения любого консульского действия мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны были предъявлять э-ВУД, сформированный не ранее чем за 72 часа до визита в консульство или посольство. Теперь достаточно предоставить консулу для проверки э-ВУД, действительный на момент обращения в дипломатическое учреждение.

Когда могут отказать в консульском действии

В совершении консульского действия могут отказать, если:

проверка показала, что э-ВУД недействителен или данные в нем нуждаются в обновлении;

заявитель не предъявил действительный э-ВУД;

в предъявленном э-ВУД нет подтверждения актуальности персональных данных.

Кому не нужен э-ВУД

Военно-учетный документ не следует предъявлять в следующих случаях:

оформления удостоверения личности на возвращение в Украину;

совершения консульских действий в отношении детей граждан Украины, второй из родителей которых является иностранцем или лицом без гражданства;

совершения действий по заявлениям граждан Украины, находящихся под арестом, задержаны или лишены свободы за границей.

Что делать, если нет э-ВУД или невозможно обновить данные

В ближайшее время может появиться возможность обновлять данные через консульства и посольства для граждан Украины, которые не могут авторизоваться в «Резерв+».

До конца 2026 года Министерство иностранных дел совместно с Министерством обороны введет возможность обновления данных через консульский учет.

Для этого мужчинам нужно будет:

встать на консульский учет, если лицо на нем не состоит;

актуализировать свои данные в дипломатическом учреждении, если лицо уже состоит в консульском учете.

Граждане, которые не могут самостоятельно обновить данные через «Резерв+» из-за отсутствия налогового номера, могут лично обратиться в ближайшее посольство или консульство Украины за границей для его оформления через систему «э-Консул».

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что с 30 июля граждане Украины, находящиеся за границей, могут оформить регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП) по упрощенной процедуре.

Ранее в этом году заработал пилотный проект, позволявший оформить РНУКПП детям до 18 лет по заявлению одного из родителей. Заявление можно было подать через электронный кабинет системы э-Консул или через посольство или консульское учреждение Украины.

С 30 июля услуга стала доступной для всех граждан Украины, которые находятся за границей и имеют действительный документ, удостоверяющий личность.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.