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Українцям за кордоном спростили оформлення РНОКПП

Особисті фінанси
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Послуга стала доступною для всіх громадян України, які перебувають за кордоном
Послуга стала доступною для всіх громадян України, які перебувають за кордоном
З 30 липня громадяни України, які перебувають за кордоном, можуть оформити реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) за спрощеною процедурою.
Про це повідомляє пресслужба Міністерство закордонних справ України.
«Міністерство закордонних справ України спільно з Державною податковою службою України розширюють доступ громадян України, які перебувають за кордоном, до послуги з реєстрації особи у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків з оформленням картки платника податків в електронній формі (РНОКПП). Це сполучна ланка для державних реєстрів, його наявність відкриває доступ до дедалі більшої кількості цифрових державних послуг навіть за кордоном», — сказано в повідомленні.
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Хто може скористатися послугою

Раніше цього року запрацював пілотний проєкт, який дозволяв оформити РНОКПП дітям віком до 18 років за заявою одного з батьків. Заяву можна було подати через електронний кабінет системи «е-Консул» або через посольство чи консульську установу України.
Із 30 липня послуга стала доступною для всіх громадян України, які перебувають за кордоном і мають дійсний документ, що посвідчує особу.

Як подати заяву

Заява про отримання послуги може подаватися:
  • громадянами України віком від 14 років. Для подання заяви необхідно особисто звернутися до найближчого посольства або консульської установи України;
  • через представника, що діє на підставі нотаріально посвідченої довіреності або відповідного документа, що підтверджує повноваження законного представника особи (опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу, патронатні вихователі, керівники відповідних інституційних закладів тощо). Заяву можна подати як онлайн через власний електронний кабінет в системі «е-Консул», так і до посольства або консульства.

Вартість оформлення

Самостійне подання заяви через власний електронний кабінет в системі «е-Консул» здійснюється безкоштовно.
Якщо заява подається через посольство або консульську установу України, стягується консульський збір за автоматизовану обробку даних у розмірі 40 доларів США або 37 євро.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
МЗС
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