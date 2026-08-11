Цены в Хорватии взлетают вверх: что вызвало негодование туристов

Цены на Адриатическом побережье каждое лето являются горячей темой, а счета по ресторанам и кафе часто публикуются в социальных сетях.
Что произошло
Женщина опубликовала видео из старого города Хвар, где рассказала, что заплатила 22 евро за большую пиццу в местной пиццерии Alfonso.
Портал Zagreb.info поделился этой историей на своей официальной странице в Facebook и вскоре начали появляться комментарии. Некоторые говорили, что 22 евро за пиццу — это слишком много, а другие делились собственным опытом относительно цен на побережье.
«Мы, местные, даже не думаем о том, чтобы платить за их воровство. Пока есть овцы, будет и шерсть. Они полагают, что в течение четырехмесячного сезона, как в прошлые времена, смогут купить квартиру в Загребе. Те времена прошли», — написал один местный. Так что Адриатика ужасно дорога.
Были также те, кто говорил, что гости сами отвечают за то, где они сидят и сколько тратят. Один пользователь написал: «Люди любят кичиться большими счетами, чтобы потом комментировать их в социальных сетях. Цена на кофе на Страдуне в Хваре не такая, как в городе, который не является туристическим направлением».
Если 22 евро за пиццу показались кое-кому слишком дорогими, один читатель утверждает, что Bracon нашел еще более высокую цену. «Вы можете получить пиццу за 32 евро на Bracon — если это вас не устраивает, дверь открыта», — написал он.