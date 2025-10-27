0 800 307 555
Хорватия возвращает обязательную военную службу, призывник будет получать 1100 евро ежемесячно

Личные финансы
55
Парламент Хорватии проголосовал за возобновление военного призыва.
Об этом сообщает HRT.
В стране введут обязательное базовое военное обучение, которое продлится два месяца. Первые вызовы в службу ожидаются до конца 2025 года, а первые призывники прибудут в военные части в Книне, Слуне и Пожеге в начале 2026-го.

Кто подлежит призыву

Все 18-летние юноши будут внесены в военный учет. На обучение их будут направлять в год, когда они достигнут 19 лет. Перед началом службы каждый призывник будет проходить медицинскую комиссию, чтобы определить пригодность к военной подготовке.
В 2026 году на службу будут вызваны мужчины, рожденные в 2007 году. Также в исключительных случаях на обучение могут быть направлены мужчины от 19 до 30 лет как по призыву, так и добровольно.
Женщины не должны проходить обучение, но могут присоединиться по собственному желанию.

Условия, льготы и оплата

Каждый призывник будет получать около 1100 евро в месяц нетто и два месяца трудового стажа. Если участник программы имеет постоянное место работы, его трудовые права сохраняются и он получает компенсацию в том же размере. На время службы уволить такого работника нельзя.
Размер выплат будет зависеть от налоговых льгот и ставок в регионе. Также призывникам покрывают расходы на транспорт и отпуск.
Кроме того, после прохождения обучения, они получат преимущество при трудоустройстве на государственную службу или работу в органах местной власти.
Министерство обороны Хорватии оценивает годовой бюджет программы в 23,7 миллиона евро. Планируется, что ежегодно будут проходить обучение около 4 тысяч новобранцев, распределенных на пять этапов.
Алена Листунова
По материалам:
Finance.ua
