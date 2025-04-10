Хорватия до 2030 года увеличит расходы на оборону до 3% ВВП — Finance.ua

Хорватия до 2030 года увеличит расходы на оборону до 3% ВВП Сегодня 09:16 — Мир

Хорватия до 2030 года увеличит расходы на оборону до 3% ВВП

Хорватия планирует увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП до 2027 года и до 3% до 2030 года.

Об этом заявил министр обороны страны Иван Анушич, сообщает Reuters.

«Хорватия интенсивно работает над развитием своей оборонной промышленности и дальнейшим сотрудничеством со своими союзниками», — сказал он на открытии выставки и конференции «Оборона и аэрокосмическая промышленность Адриатического моря» в Загребе.

Читайте также В США выделяют на оборону 1 трлн долларов

Хорватия тратит на оборону 2% своего экономического производства.

Анушич добавил, что вооруженные силы Хорватии ведут переговоры с Германией о покупке 50 танков Leopard, которые должны прибыть в 2028 году. Это часть усилий, направленных на усиление военного потенциала в Европе на фоне беспокойства, что Вашингтон отступает от защиты региона.

Напомним, 23 января президент США Дональд Трамп призвал страны НАТО увеличить оборонные расходы до 5% своего валового внутреннего продукта (ВВП).

Читайте также Польша хочет использовать 6 млрд евро «ковидных» денег ЕС на оборону

Литва и Эстония стали первыми странами Альянса, которые согласились на требование президента Трампа и пообещали тратить более 5% своего ВВП на оборону.

19 февраля премьер Дании Мэтте Фредериксен заявила об увеличении оборонного бюджета страны на 2025−2026 годы на фоне усиления угроз со стороны «агрессивной россии».

5 апреля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон потребует от всех стран НАТО увеличить расходы на оборону до 5% внутреннего валового продукта. США тоже собираются увеличить расходы на оборону.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.