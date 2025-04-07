Польша хочет использовать 6 млрд евро «ковидных» денег ЕС на оборону — Finance.ua
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Польша хочет использовать 6 млрд евро «ковидных» денег ЕС на оборону

Мир
18
Польша хочет использовать 6 млрд евро «ковидных» денег ЕС на оборону
Польша хочет использовать 6 млрд евро «ковидных» денег ЕС на оборону
Правительство Польши ведет переговоры с Европейской комиссией относительно использования 23 миллиардов злотых (6,1 миллиарда евро) денег из так называемого «ковидного» фонда для оборонных целей.
Об этом заявила министр фондов и региональной политики Польши Катажина Пельчинская-Наленч, передает wnp.pl.
По словам Пельчинской-Наленч, Фонд безопасности и обороны Польши сможет финансировать инвестиции в нескольких областях: гражданская защита, промышленная модернизация, а также защита критической инфраструктуры.
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Фонд, напомним, был создан в рамках Национального плана восстановления и устойчивости Польши. Сначала польское правительство задекларировало, что в него пойдет 30 миллиардов злотых, но в итоге вышло на 4 миллиарда злотых меньше.
«Мы уже собрали первичные заявки от разных министерств, которые изначально оценивались примерно в 90 миллиардов злотых, тогда как фонд составляет 26 миллиардов злотых», — указала Пелчинская-Наленч.
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Источником финансирования фонда должны быть средства из фондов Европейского Союза для восстановления государств-членов после COVID-19.
Пелчинская-Наленч сказала, что переговоры с ЕС по поводу наполнения фонда «уже начались», их ведут Министерства финансов и национальной обороны.
«Мы должны завершить переговоры до 27 мая, решение Европейской Комиссии должно быть принято до 20 июня. Параллельно будет продолжаться работа над законом», — анонсировала министр.
По материалам:
Європейська правда
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