Польша первой в Европе создала Фонд обороны и безопасности — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Польша первой в Европе создала Фонд обороны и безопасности

Мир
8
Польша первой в Европе создала Фонд обороны и безопасности
Польша первой в Европе создала Фонд обороны и безопасности
Польша объявила о создании первого в Европе Фонда обороны и безопасности.
Об этом сообщила министр финансов и регионального развития Польши Катажина Пелчиньска-Наленч.
«Мы вложим миллиарды в укрытия, инфраструктуру двойного назначения и развитие польских оружейных компаний. Мы будем развивать нашу промышленность и исследовать новые технологии», — написала министр в соцсети Х.
Читайте также
В настоящее время, отметила она, начались переговоры с Еврокомиссией. Одновременно в течение двух месяцев правительством будет разработан инвестиционный план этого фонда.
Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал создание фонда, отметив, что новый Фонд позволит направить средства национальной программы восстановления на нужды обороны.
«Мы нашли способы убедить Еврокомиссию, что европейские средства могут непосредственно служить обороне. Мы первая страна в Европе, которая инициировала проект ключевого значения — „Фонд обороны и безопасности“ в рамках Национальной программы восстановления. Благодаря этому мы сможем построить инструмент для финансирования нашей обороноспособности», — пояснил Туск, сообщает пресс-служба правительства.
Читайте также
Он также подчеркнул, что Польша планирует перечислить в Фонд 26 млрд злотых.
«Все приготовления к повышению обороноспособности Польши и Европы — обучение и гражданская оборона — направлены на сдерживание потенциальных агрессоров. Мы не готовимся к войне, а предотвращаем ее», — отметил глава правительства.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems