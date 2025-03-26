Польша первой в Европе создала Фонд обороны и безопасности — Finance.ua

Польша первой в Европе создала Фонд обороны и безопасности Сегодня 19:15 — Мир

Польша первой в Европе создала Фонд обороны и безопасности

Польша объявила о создании первого в Европе Фонда обороны и безопасности.

Об этом сообщила министр финансов и регионального развития Польши Катажина Пелчиньска-Наленч.

«Мы вложим миллиарды в укрытия, инфраструктуру двойного назначения и развитие польских оружейных компаний. Мы будем развивать нашу промышленность и исследовать новые технологии», — написала министр в соцсети Х.

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В настоящее время, отметила она, начались переговоры с Еврокомиссией. Одновременно в течение двух месяцев правительством будет разработан инвестиционный план этого фонда.

Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал создание фонда, отметив, что новый Фонд позволит направить средства национальной программы восстановления на нужды обороны.

«Мы нашли способы убедить Еврокомиссию, что европейские средства могут непосредственно служить обороне. Мы первая страна в Европе, которая инициировала проект ключевого значения — „Фонд обороны и безопасности“ в рамках Национальной программы восстановления. Благодаря этому мы сможем построить инструмент для финансирования нашей обороноспособности», — пояснил Туск, сообщает пресс-служба правительства.

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Он также подчеркнул , что Польша планирует перечислить в Фонд 26 млрд злотых.

«Все приготовления к повышению обороноспособности Польши и Европы — обучение и гражданская оборона — направлены на сдерживание потенциальных агрессоров. Мы не готовимся к войне, а предотвращаем ее», — отметил глава правительства.

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