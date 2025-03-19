ЕС обнародовал план перевооружения до 2030 года. Украина тоже войдет в новую оборонную систему Европы — Finance.ua

ЕС обнародовал план перевооружения до 2030 года. Украина тоже войдет в новую оборонную систему Европы
Комиссия Европейского Союза обнародовала план перевооружения стран-членов ЕС «ReArm Europe». Перевооружение планируется завершить к 2030 году.
Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.
Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас сообщила, что увеличение расходов на оборону и перевооружение стран-членов ЕС необходимо, ведь россия тратит на войну против Украины 40% своего бюджета.
«Это больше, чем россия тратит на образование, здравоохранение и социальную политику вместе взятые. российская экономика находится в режиме полной войны. Независимо от текущих переговоров о мире в Украине это долгосрочная инвестиция в долгосрочный план сопротивления агрессии», — подчеркнула Кая Каллас.
По словам Каллас, ЕС необходим долгосрочный план обороны, и они будут обращаться в Украину относительно военного опыта, и не только.
«Украина также должна быть частью этой работы. Мы должны быть в состоянии развивать оборонные системы для Украины, но также вместе с Украиной. Украина должна быть вооружена, чтобы избежать любых нападений в будущем, и нам нужен долгосрочный план, чтобы противостоять этому», — сообщила Кая Каллас.
План перевооружения стран-членов ЕС включает пополнение европейских запасов боеприпасов, вооружения, военной техники, а также продолжение их поступления в Украину и развитие масштабных общеевропейских проектов.
Еврокомиссар по обороне Андриус Кубилюс сообщил, что увеличение расходов на оборону должно показать потенциальным агрессорам, в первую очередь главе россии владимиру путину, что ЕС силен в обороноспособности, как и в экономике.
Также ЕС планирует привлекать новые технологии для обороноспособности, такие как беспилотники, сообщил Кубилюс. По его словам, покупать дроны планируют также у Украины.
Читайте также
«Это предложение, что опять же очень важно, полностью интегрирует Украину и как поставщика, и как участника закупок. И это создаст совершенно новые возможности для государств-членов в поиске поддержки для Украины», — сообщил Андриус Кубилюс.
План по перевооружению направлен в первую очередь на европейских производителей вооружения, заявили в Еврокомиссии. Таким образом, страны-члены ЕС смогут покупать вооружение на едином внутреннем рынке, или у стран-партнеров в Европе.
Поделиться новостью