Фон дер Ляйен представила план обороны Европы — Finance.ua

Фон дер Ляйен представила план обороны Европы
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник, 4 марта, представила оборонный план ЕС с целью увеличения расходов на оборону.
Выступление фон дер Ляйен обнародовано на ее странице в соцсети Х и на сайте Еврокомиссии.
We are living in dangerous times.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 4, 2025
Europe‘s security is threatened in a very real way.
Today I present ReArm Europe.
A plan for a safer and more resilient Europe ↓ https://t.co/CYTytB5ZMk
В своем выступлении относительно плана обороны Европы фон дер Ляйен подчеркнула, что Европа должна взять на себя больше ответственности за собственную безопасность.
По ее словам, план перевооружения Европы — это набор предложений, как использовать все финансовые рычаги, которые есть в распоряжении ЕС, чтобы помочь государствам-членам быстро и значительно увеличить расходы на оборонный потенциал безотлагательно сейчас, а также в течение более длительного периода на протяжении этого десятилетия.
В этом плане есть пять пунктов
1. Первый пункт этого плана перевооружения Европы состоит в том, чтобы разрешить использование государственного финансирования и обороны на национальном уровне.
«Страны-члены готовы инвестировать больше в собственную безопасность, если у них будет финансовое пространство. Поэтому мы должны дать им это сделать. И именно поэтому мы будем предлагать активировать национальное положение о выходе из Пакта стабильности и роста», — сказала фон дер Ляйен.
Она подчеркнула, что это позволит государствам-членам значительно увеличить свои расходы по обороне без запуска процедуры чрезмерного дефицита.
Читайте также
По ее словам, если страны-члены увеличат свои расходы по обороне в среднем на 1,5% ВВП, это может создать фискальное пространство в размере около 650 миллиардов евро в течение четырех лет.
2. Второе предложение — новый инструмент, который предоставит 150 миллиардов евро займов государствам-членам для инвестиций в оборону.
«Речь идет о том, чтобы тратить лучше и тратить вместе. И мы говорим о таких сферах, как, например, противовоздушная и противоракетная оборона, артиллерийские системы, ракеты и боеприпасы, беспилотники и системы борьбы с беспилотниками, а также для удовлетворения других потребностей, например, от кибермобильности до военной мобильности. Это поможет государствам-членам объединить спрос и покупать вместе», — объяснила президент ЕК.
По ее словам, с этим оборудованием страны-члены могут значительно усилить свою поддержку Украины. Кроме того, такой подход совместных закупок также позволит снизить затраты.
3. Третий пункт — использование полномочий бюджета ЕС.
Фонд дер Ляйен объявила, что будут предложены дополнительные возможности и стимулы для государств-членов, чтобы они решали, хотят ли они использовать программы политики сплоченности для увеличения расходов на оборону.
4/5. Последние два вектора деятельности направлены на мобилизацию частного капитала путем ускорения создания союза сбережений и инвестиций и через Европейский инвестиционный банк.
«Итак, подводя итог, Европа готова взять на себя ответственность», — сказала фон дер Ляйен.
По ее словам, перевооруженная Европа может мобилизовать около 800 млрд евро расходов на оборону для безопасной и устойчивой Европы.
«Мы, конечно, продолжим тесно сотрудничать с нашими партнерами по НАТО. Это момент для Европы, и мы готовы активизироваться», — сказала президент ЕК.
Поделиться новостью