Белый дом рассматривает возможность смягчения санкций против россии — Reuters — Finance.ua
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Белый дом рассматривает возможность смягчения санкций против россии — Reuters

Мир
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Белый дом рассматривает возможность смягчения санкций против россии — Reuters
Белый дом рассматривает возможность смягчения санкций против россии — Reuters
Белый дом попросил Государственный департамент и Министерство финансов подготовить список санкций против россии, которые можно смягчить.
Об этом пишет Reuters, ссылаясь на собственные источники.
В настоящее время санкционные ведомства готовят предложения по снятию ограничений с отдельных российских юридических и физических лиц, в том числе с некоторых олигархов.
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Как пишет Reuters, конкретный запрос Белого дома на такой документ в последние дни подчеркивает готовность Трампа и его советников ослабить российские санкции в рамках потенциального соглашения с москвой.
Напомним, ранее госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что Вашингтон не будет отменять санкции против россии по крайней мере до достижения соглашения о прекращении войны в Украине.
В то же время министр финансов США Скотт Бессент предполагал, что вопросы коррекции санкций в отношении россии могут рассмотреть на переговорах.
По материалам:
hromadske
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