Трамп на год продлил санкции против рф — Finance.ua

Трамп на год продлил санкции против рф
Президент США Дональд Трамп продлил на год срок действия санкций, введенных ранее против россии из-за войны в Украине.
Об этом говорится в документе Белого дома, переданном в американский Федеральный реестр. Он вступит в силу 28 февраля.
Распоряжение о режиме чрезвычайной ситуации из-за ситуации в Украине в США было введено еще в 2014 году.
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Тогда указ президента США Барака Обамы № 13 660, опубликованный 6 марта 2014 года, предусматривал замораживание собственности ряда лиц, причастных к развитию ситуации в Украине.
Сначала речь шла о тех, кто способствовал аннексии Крыма. Затем, уже в годы первого президентства Трампа и президентства Джо Байдена, перечень санкций в рамках этого режима расширялся с ростом российской агрессии — в 2018 и 2022 годах.
В документе отмечают, что действия и политика людей, о которых идет речь в предыдущих указах администрации США, «продолжают представлять чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов».
Кроме того, они «подрывают демократические процессы и институты в Украине, угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету, территориальной целостности и способствуют незаконному присвоению ее активов».
В феврале 2025 года Трамп и его администрация не отрицали, что с россии в будущем могут снять наложенные санкции. США готовы пойти на это, если москва будет прогрессировать в вопросе урегулирования войны в Украине.
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