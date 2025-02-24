Совет ЕС утвердил 16-й пакет санкций против россии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Совет ЕС утвердил 16-й пакет санкций против россии

14
Совет ЕС утвердил 16-й пакет санкций против россии
Совет ЕС утвердил 16-й пакет санкций против россии
Европейский Союз принял 16-й пакет санкций против рф в день третьей годовщины начала полномасштабного вторжения россии в Украину.
Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Европейского совета от 24 февраля.
Новые ограничения направлены на так называемый «теневой флот» россии, операторов опасных нефтяных танкеров, банки, которые помогают обходить санкции, и пропагандистские медиа. В санкционный список вошли 48 физических лиц и 35 организаций, причастных к действиям, угрожающим территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.
Читайте также
Санкции охватили 74 судна из третьих стран, которые принадлежат к теневому флоту, увеличив общее количество таких кораблей до 153. Этим судам запрещено заходить в порты ЕС и получать услуги, связанные с морскими перевозками. Впервые введен запрет на транзакции для финансовых учреждений за пределами россии, использующих систему передачи финансовых сообщений Центробанка рф, 13 российских банков отключат от системы SWIFT.
В список добавили 53 субъекта, которые поддерживают российский военно-промышленный комплекс. Среди них — компании из россии и третьих стран (Китай, Индия, Казахстан, Сингапур, Турция, ОАЭ, Узбекистан), которые обходили торговые ограничения или закупали запрещенные товары. Эти субъекты столкнутся с более жесткими экспортными ограничениями на товары двойного назначения и технологии, способствующие развитию российской оборонной промышленности.
ЕС расширил список товаров, которые могут усилить технологический потенциал российской обороны и запретил экспорт химикатов, пластмасс, резины и первичного алюминия в россию. Транзит таких товаров через рф тоже под запретом. Приостановлены лицензии на вещание восьми российских пропагандистских СМИ, среди которых EADaily, Fondsk, Lenta, NewsFront, RuBaltic, SouthFront, Strategic Culture Foundation и Krasnaya Zvezda.
Читайте также
Дополнительные меры включают в себя запрет транзакций с определенными российскими портами, шлюзами и аэропортами, используемыми для передачи дронов, ракет и сопутствующих технологий и ограничения на экспорт программного обеспечения для разведки нефти и газа. ЕС запретил временное хранение российской нефти и нефтепродуктов на своей территории.
Пакет предусматривает санкции против беларуси, соответствующие ограничениям против россии, включая запреты на продажу услуг, программного обеспечения, депозитов, криптовалютных кошельков и транспортных операций.
Совет ЕС ввел новые ограничения в Крыму, Севастополе и на неподконтрольных правительству Украины территориях Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей. Цель — препятствовать их интеграции в россию и сделать невозможным обход санкций ЕС.
Читайте также
Ограничения касаются предоставления услуг по бухгалтерскому учету, аудиту, налоговому консультированию, бизнес-консультациям, связям с общественностью, строительству, архитектуре, инженерии, юридическим консультациям, ІТ-консультациям, маркетинговым исследованиям, техническому тестированию, рекламе и определенному программному обеспечению для управления предприятиями и промышленного дизайна, включая интеллектуальную собственность. Санкционный режим к неподконтрольным территориям Украины продлен до февраля 2026 года.
Ожидается, что документ будет опубликован в Официальном вестнике ЕС 24 февраля, после чего вступит в силу.
По материалам:
Forbes.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.