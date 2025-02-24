Совет ЕС утвердил 16-й пакет санкций против россии — Finance.ua

Совет ЕС утвердил 16-й пакет санкций против россии Сегодня 11:01

Совет ЕС утвердил 16-й пакет санкций против россии

Европейский Союз принял 16-й пакет санкций против рф в день третьей годовщины начала полномасштабного вторжения россии в Украину.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Европейского совета от 24 февраля.

Новые ограничения направлены на так называемый «теневой флот» россии, операторов опасных нефтяных танкеров, банки, которые помогают обходить санкции, и пропагандистские медиа. В санкционный список вошли 48 физических лиц и 35 организаций, причастных к действиям, угрожающим территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Санкции охватили 74 судна из третьих стран, которые принадлежат к теневому флоту, увеличив общее количество таких кораблей до 153. Этим судам запрещено заходить в порты ЕС и получать услуги, связанные с морскими перевозками. Впервые введен запрет на транзакции для финансовых учреждений за пределами россии, использующих систему передачи финансовых сообщений Центробанка рф, 13 российских банков отключат от системы SWIFT.

В список добавили 53 субъекта, которые поддерживают российский военно-промышленный комплекс. Среди них — компании из россии и третьих стран (Китай, Индия, Казахстан, Сингапур, Турция, ОАЭ, Узбекистан), которые обходили торговые ограничения или закупали запрещенные товары. Эти субъекты столкнутся с более жесткими экспортными ограничениями на товары двойного назначения и технологии, способствующие развитию российской оборонной промышленности.

ЕС расширил список товаров, которые могут усилить технологический потенциал российской обороны и запретил экспорт химикатов, пластмасс, резины и первичного алюминия в россию. Транзит таких товаров через рф тоже под запретом. Приостановлены лицензии на вещание восьми российских пропагандистских СМИ, среди которых EADaily, Fondsk, Lenta, NewsFront, RuBaltic, SouthFront, Strategic Culture Foundation и Krasnaya Zvezda.

Дополнительные меры включают в себя запрет транзакций с определенными российскими портами, шлюзами и аэропортами, используемыми для передачи дронов, ракет и сопутствующих технологий и ограничения на экспорт программного обеспечения для разведки нефти и газа. ЕС запретил временное хранение российской нефти и нефтепродуктов на своей территории.

Пакет предусматривает санкции против беларуси, соответствующие ограничениям против россии, включая запреты на продажу услуг, программного обеспечения, депозитов, криптовалютных кошельков и транспортных операций.

Совет ЕС ввел новые ограничения в Крыму, Севастополе и на неподконтрольных правительству Украины территориях Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей. Цель — препятствовать их интеграции в россию и сделать невозможным обход санкций ЕС.

Ограничения касаются предоставления услуг по бухгалтерскому учету, аудиту, налоговому консультированию, бизнес-консультациям, связям с общественностью, строительству, архитектуре, инженерии, юридическим консультациям, ІТ-консультациям, маркетинговым исследованиям, техническому тестированию, рекламе и определенному программному обеспечению для управления предприятиями и промышленного дизайна, включая интеллектуальную собственность. Санкционный режим к неподконтрольным территориям Украины продлен до февраля 2026 года.

Ожидается, что документ будет опубликован в Официальном вестнике ЕС 24 февраля, после чего вступит в силу.

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