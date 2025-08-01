Пентагон заказал ракеты AMRAAM для Украины и союзников на $3,5 миллиарда — Finance.ua
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Пентагон заказал ракеты AMRAAM для Украины и союзников на $3,5 миллиарда

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Пентагон заказал ракеты AMRAAM для Украины и союзников на $3,5 миллиарда
Пентагон заказал ракеты AMRAAM для Украины и союзников на $3,5 миллиарда
Министерство обороны США заключило с компанией Raytheon Technologies контракт на сумму 3,5 миллиарда долларов на производство ракет средней дальности «воздух-воздух» AMRAAM для Украины и стран-союзников.
Как сообщается на сайте Пентагона, контракт предусматривает производство ракет AMRAAM, телеметрической системы AMRAAM, запасных частей, а также инженерную поддержку.
Этот контракт охватывает поставки для Украины и для около двух десятков других стран. Это, в частности, Дания, Бельгия, Япония, Нидерланды, Канада, Финляндия, Германия, Венгрия, Испания, Польша, Швеция, Тайвань, Литва, Великобритания, Австралия, Швейцария, Израиль и Кувейт.
Работы будут выполняться в г. Тусон, штат Аризона, и, как ожидается, будут завершены в третьем квартале 2031 финансового года.
AIM-120 AMRAAM — ракеты средней дальности, предназначенные для поражения воздушных целей за пределами прямой видимости. Эти ракеты — основное вооружение для истребителей F-15, F-16, F/A-18 и F-22. Стоимость одной ракеты варьируется от 1,2 млн до 1,97 млн долларов, в зависимости от модификации.
Кроме того, одну из модификаций этих ракет используют системы ПВО NASAMS.
По материалам:
УНІАН
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