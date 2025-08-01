НБУ продал наибольший объем валюты на межбанке с февраля — Finance.ua
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НБУ продал наибольший объем валюты на межбанке с февраля

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НБУ продал наибольший объем валюты на межбанке с февраля
НБУ продал наибольший объем валюты на межбанке с февраля
В июле 2025 года чистая продажа валюты Нацбанком составила 3,436 млрд долларов, что на 16% больше объема чистой продажи в июне (2,961 млрд долларов).
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
В июле НБУ почти не покупал валюту, а продал 3,436 млрд долларов.
НБУ продал наибольший объем валюты на межбанке с февраля
Для сравнения, в июне 2025 года чистая продажа валюты Нацбанком составила 2,961 млрд долларов, что на 1% больше объема чистой продажи в мае (2,923 млрд долларов).
В мае 2025 года чистая продажа валюты Нацбанком составила 2,923 млрд долларов, что на 30% больше объема чистой продажи в апреле (2,244 млрд долларов).
В апреле 2025 года чистая продажа валюты Нацбанком составила 2,244 млрд долларов, что на 14% меньше объема чистой продажи в марте (2,608 млрд долларов).
По материалам:
Українські Новини
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