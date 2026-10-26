В конце октября на межбанковском валютном рынке будет сохраняться вероятность дальнейшего давления на гривну

В течение 19−23 октября официальный курс доллара демонстрировал постепенный рост с незначительными колебаниями в конце недели. После снижения до 44,8625 грн/$19 октября курс три дня подряд рос, достигнув 45,0791 грн/$21 октября. В дальнейшем он немного снизился, а затем снова повысился.

Об этом сообщила член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

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«Доллар ускорил рост в конце недели: давление на гривну усиливается», — отметила она.

За неделю курс вырос примерно на 19 копеек (0,42%). Это свидетельствует об умеренном ослаблении гривны по отношению к доллару по официальному курсу.

Официальный и наличный курс

Курс Национального банка был следующим:

19 октября — 44,8625 грн/$;

20 октября — 45,0013 грн/$;

21 октября — 45,0791 грн/$;

22 октября — 45,0256 грн/$;

23 октября — 45,0510 грн/$.

Наличный валютный рынок начался в понедельник на уровнях 44,74−45,28 грн/$. Во вторник и среду курсы начали расти до 44,77−45,32 грн/$ и 44,77−45,32 грн/$ соответственно. Однако уже в четверг котировки вернулись в 44,81−45,35 грн/$. В пятницу стоимость доллара изменилась еще более заметно, и курсы составляли 44,93−45,51 грн/$.

Курс на межбанке

Межбанковский валютный рынок в течение 19−23 октября демонстрировал восходящую динамику доллара с кратковременными откатами.

После роста в понедельник до 45,08 грн/$ во вторник курс снизился, а в среду оставался почти стабильным. В четверг восходящее движение возобновилось, а в пятницу заметно ускорилось: доллар открыл торги на уровне 45,15 грн/$ и завершил их на отметке 45,39 грн/$.

Так что в конце недели давление на гривну усилилось. Если в начале недели рынок еще демонстрировал разнонаправленные колебания, то в пятницу перевесил спрос на доллар.

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Объем валютных интервенций НБУ в течение 19−23 октября сократился на $56,8 млн, или на 4,5% — до $1,193 млрд против $1,250 млрд неделей ранее. Однако объем интервенций остается значительным: Национальный банк уже четвертый месяц продает на межбанковском рынке более $1 млрд в неделю.

Такую ситуацию можно охарактеризовать как сохранение высокой потребности в валютной поддержке при сокращении ее объема. НБУ продолжает играть ключевую роль в балансировании межбанковского рынка, а устойчивость гривны и дальше в значительной степени зависит от возможностей регулятора обеспечивать рынок валютой.

Что будет влиять на валютный рынок на этой неделе

В конце октября на межбанковском валютном рынке будет сохраняться возможность дальнейшего давления на гривну, однако направление и скорость курсовых изменений будут зависеть от текущего баланса спроса и предложения валюты. После заметного подорожания доллара в конце прошлой недели рынок может оставаться чувствительным к изменениям спроса, в то же время не исключены и краткосрочные корректировки.

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Среди основных факторов курсовой динамики потребности импортеров в валюте, объемы и регулярность продажи валютной выручки экспортерами, а также ситуация с внешней торговлей.