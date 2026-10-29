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Рекордный курс доллара уже на этой неделе? Что предсказал банкир на рынке валют

Валюта
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Рекордный курс доллара уже на этой неделе? Что предсказал банкир на рынке валют
Рекордный курс доллара уже на этой неделе? Что предсказал банкир на рынке валют
Заголовки о долларе по 50 гривен снова заставляют украинцев задуматься, не пора ли скупать валюту. На курс действительно давят военные риски, а бизнес сталкивается с дополнительными затратами из-за атак на энергетику и логистику. В то же время резкое удорожание доллара не является неизбежным сценарием: важную роль играют действия Национального банка и ситуация на валютном рынке.
О том, чего ожидать от курса доллара, наличного рынка и гривневых сбережений рассказал банкир Глобус Банка Тарас Лесовой в новом видео на канале Finance.ua.

Почему военные риски давят на курс валют

Российские атаки на энергетические объекты, производство и логистику создают для бизнеса дополнительные затраты. Компаниям приходится больше платить за энергообеспечение, перевозку и восстановление поврежденного оборудования. В конце концов, эти расходы закладывают в стоимость товаров и услуг, поэтому украинцы чувствуют их в магазинах и на заправках.
Дополнительный фактор — цены на топливо, которые влияют на себестоимость производства и транспортировки. По словам Лесового, инфляционное давление возникает не столько из-за роста потребительского спроса, сколько из-за вынужденного подорожания производства. Банкир называет этот процесс «ценовой пружиной» и считает, что она вряд ли быстро ослабнет.
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В таких условиях одной из главных задач Национального банка остается поддержание равновесия на валютном рынке.
По оценке банкира, за неделю спрос на межбанковском рынке может на 20−25% превышать предложение. Чтобы покрыть этот разрыв, НБУ, вероятно, продолжит валютные интервенции в размере около 1−1,2 млрд долларов.
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В то же время, механизм управляемой гибкости курса должен сдерживать резкие колебания. Он не устраняет причины повышенного спроса на валюту, но помогает уменьшить их непосредственное влияние на курс.

Подорожает ли доллар в обменниках и стоит ли скупать валюту

На наличном рынке существенные изменения не прогнозируются. По словам Лесового, обменники и дальше будут ориентироваться на ситуацию на межбанке, а разница между курсами купли и продажи будет в основном оставаться небольшой.
Однако при ситуативном росте спроса спрэд может временно расширяться почти до 1 гривны. В таком случае курс продажи валюты будет приближаться к верхнему пределу прогнозируемого коридора, а покупать доллары станет дороже.
Несмотря на это, банкир не ожидает начала валютного ажиотажа. По его оценке, валюты в стране достаточно, а возможности ее приобрести остаются. В частности, украинцы могут покупать наличную валюту за наличные гривны без общего лимита по сумме.
Следовательно, одни опасения по курсу по 50 гривен не означают, что доллар обязательно достигнет этой отметки. В то же время на валютный рынок и дальше будут влиять военные риски, спрос и действия регулятора.
Выгодно ли держать деньги в гривне, а также подробнее о прогнозе курса валют и ситуации на финансовом рынке — в видео ниже:
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Прогноз валютКурс доллара
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