Налоговая перевыполнила план поступлений в бюджет — Finance.ua

Налоговая перевыполнила план поступлений в бюджет
Государственная налоговая служба Украины уже седьмой месяц подряд перевыполняет план поступлений в бюджет.
Об этом сообщила и. о. главы ГНС Леся Карнаух.
Благодаря каждому из налогоплательщиков в июле обеспечено +9,9 млрд грн сверх плана (+12,5% к плану).
«В целом в общий фонд госбюджета по платежам, контролируемым ГНС, поступило 89,3 млрд грн (+37,1% к июлю 2024 года). За 7 месяцев перевыполнили план на 70,8 млрд (+10,6%)», — добавила она.
Основные показатели июля:
- НДФЛ — 32,3 млрд грн (+13,5% к плану);
- НДС — 27,0 млрд грн (+5,1%);
- Налог на прибыль предприятий — 4,8 млрд грн (+54,9%).
Показатели января — июля 2025 года:
- поступление: 736,4 млрд грн;
- перевыполнение показателя января — июля 2024: +24,1%.
Еще одна положительная тенденция. Стабильное возмещение НДС в течение 7 месяцев этого года. В июле — 15,3 млрд грн, за 7 месяцев — 101,5 млрд грн (+21,4% по факту 2024 года).
Карнаух поблагодарила всех, кто платит налоги.
«Вместе с каждым плательщиком работаем над увеличением финансового ресурса для обороны страны и обеспечением стабильного функционирования нашего государства. Это наша общая ответственность», — добавила и. о. главы ГНС.
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