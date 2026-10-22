На повышение зарплат военным хотят направить 200 млрд грн

В Украине предлагают найти не менее 200 млрд грн для повышения денежного довольствия военнослужащих без увеличения налогов. Средства планируют привлечь благодаря перераспределению бюджетных расходов, детенизации экономики и выпуску дополнительных военных облигаций.

Об этом первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк рассказал в интервью Radio NV

По словам депутата, соответствующие предложения предполагают поиск в общей сложности 250−274 млрд грн, часть из которых также планируют направить на поддержку бизнеса.

«Мы внесли ряд правок, всего на 274 млрд грн, которые предусматривают, если коротко, три направления поиска средств», — заявил Железняк.

Откуда предлагают привлечь средства

Первым источником финансирования должно стать перераспределение расходов государственного бюджета. По оценке депутата, это может обеспечить около 70−80 млрд грн. Среди предложений — сокращение финансирования отдельных бюджетных направлений, в частности, телемарафона, стратегических коммуникаций и дорожного строительства.

Второй источник — детенизация экономики, от которой Железняк ожидает дополнительных поступлений в размере около 64,5 млрд грн.

Третьим источником должно стать привлечение средств через внутренний государственный долг. Депутат предлагает выпустить дополнительные военные облигации, чтобы привлечь еще 100 млрд грн.

«Я убежден, что они будут пользоваться спросом, если мы будем говорить, что они идут именно на зарплаты военным», — отметил он.

Будут ли повышать налоги для увеличения зарплат военным

Железняк считает, что для повышения зарплат не обязательно повышать налоги. По его словам, средства можно найти благодаря сокращению неэффективных затрат и борьбе с теневыми схемами.

«200 миллиардов мы направляем по меньшей мере на зарплаты военных», — заявил депутат.

Он также напомнил, что бюджетный комитет поддержал поправку, обязывающую правительство пересмотреть денежное довольствие военнослужащих. При этом первоначальное предложение Железняка предусматривало повышение, по меньшей мере, на 20%, однако эта норма не вошла в финальный текст решения комитета.

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По словам депутата, правительство должно представить соответствующие изменения ко второму чтению проекта государственного бюджета.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что Кабинет Министров совместно с народными депутатами и руководством правоохранительных органов определил первоочередные шаги по сокращению теневого сектора экономики. Среди первоочередных мер: