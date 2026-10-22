Военный сбор для военных: кто может не платить 1,5%

Военнослужащие при определенных условиях могут не платить военный сбор в размере 1,5% от денежного довольствия. Право на такую ​​льготу зависит от непосредственного участия в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны и периода выполнения соответствующих задач.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Согласно Налоговому кодексу Украины, от уплаты военного сбора освобождаются доходы в виде денежного довольствия военнослужащих за период их непосредственного участия в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии рф.

В каких случаях не удерживается военный сбор

Применение льгот на уплату военного сбора четко определено законодательством:

если военнослужащий принимал непосредственное участие в соответствующих мероприятиях только часть отчетного месяца, льготная ставка 0% применяется исключительно к доходам за эти дни;

за дни в течение отчетного месяца, когда военнослужащий не привлекался к таким мероприятиям, военный сбор удерживается с денежного довольствия по ставке 1,5%.

Окончательный расчет и право на освобождение от военного сбора зависят от фактических обстоятельств прохождения службы и обязательного подтверждения соответствующими документами и приказами.

Какие еще налоги начисляются на денежное довольствие

Военный сбор является единственным налогом, который непосредственно удерживается из выплат военнослужащего на руки (при отсутствии оснований для применения льготы).

На денежное довольствие также начисляется налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 18%. Однако для военнослужащих действует специальный механизм: удержанные суммы НДФЛ направляются исключительно на выплату равноценной и полной компенсации потерь их доходов.

Единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) по ставке 22% начисляется отдельно. Этот взнос уплачивают воинские части и не удерживается из суммы денежного довольствия, положенного военнослужащему к выплате.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что военнослужащие, продолжающие службу, не могут по собственному желанию отказаться от ежегодного основного отпуска и получить вместо него денежную компенсацию. В случае увольнения с военной службы предусмотрена компенсация за соответствующие неиспользованные дни отпуска.