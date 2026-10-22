Какой размер единовременного пособия военным в 2026 году

Военная служба по контракту является альтернативой мобилизации в условиях военного положения. Она предусматривает определенные условия прохождения службы, стабильное денежное довольствие, социальные гарантии и возможность избрать должность в соответствии с профессиональной подготовкой и опытом.
Так что военнослужащие, впервые заключающие срочный контракт с ВСУ, имеют право на единовременную денежную выплату от государства.
Размеры
В 2026 году ее размер зависит от категории военного состава и составляет от 26 624 до 33 280 гривен.
Размер единовременного пособия за заключение первого срочного контракта составляет:
- для рядового состава — 26 624 грн;
- для сержантского и старшинского состава — 29 952 грн;
- для офицерского состава — 33 280 грн.
Кто может получить
Заключить контракт на прохождение военной службы могут граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства от 18 лет.
Также такая возможность предусмотрена для граждан, уже проходящих военную службу по мобилизации.
Единовременная денежная выплата предоставляется военнослужащим, заключающим срочный контракт впервые.
Напомним, военные смогут подписать контракты с четкими сроками службы и отсрочками. Согласно новой контрактной системе, продолжительность отсрочки по завершении контракта будет зависеть не только от его типа, но и от предыдущего срока службы и участия в боевых действиях. Также мы писали, что за украинскими военнослужащими будет сохраняться выплата денежного довольствия за все время лечения или реабилитации в стационарных условиях.
Закон Украины 4954-IX вносит изменения в ряд законодательных актов по обеспечению права военнослужащих, ветеранов и военнопленных, освобожденных из плена, на надлежащую медицинскую помощь, реабилитацию, протезирование.
В то же время в Вооруженных Силах Украины (ВСУ) нет такого понятия, как зарплата. Военным выплачивают денежное довольствие. Его размер нестабильный и зависит от многих факторов. Кроме того, защитники и их семьи имеют право на ряд льгот и социальных гарантий.
Finance.ua рассказывал, из чего состоит кошелек защитника и какие изменения по выплатам и льготам ожидаются в 2026 году — Какие выплаты, льготы и гарантии получают военные в 2026 году