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Какой размер единовременного пособия военным в 2026 году

Личные финансы
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Какой размер единовременного пособия военным в 2026 году
Какой размер единовременного пособия военным в 2026 году
Военная служба по контракту является альтернативой мобилизации в условиях военного положения. Она предусматривает определенные условия прохождения службы, стабильное денежное довольствие, социальные гарантии и возможность избрать должность в соответствии с профессиональной подготовкой и опытом.
Так что военнослужащие, впервые заключающие срочный контракт с ВСУ, имеют право на единовременную денежную выплату от государства.

Размеры

В 2026 году ее размер зависит от категории военного состава и составляет от 26 624 до 33 280 гривен.
Размер единовременного пособия за заключение первого срочного контракта составляет:
  • для рядового состава — 26 624 грн;
  • для сержантского и старшинского состава — 29 952 грн;
  • для офицерского состава — 33 280 грн.

Кто может получить

Заключить контракт на прохождение военной службы могут граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства от 18 лет.
Также такая возможность предусмотрена для граждан, уже проходящих военную службу по мобилизации.
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Единовременная денежная выплата предоставляется военнослужащим, заключающим срочный контракт впервые.
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Напомним, военные смогут подписать контракты с четкими сроками службы и отсрочками. Согласно новой контрактной системе, продолжительность отсрочки по завершении контракта будет зависеть не только от его типа, но и от предыдущего срока службы и участия в боевых действиях.
Также мы писали, что за украинскими военнослужащими будет сохраняться выплата денежного довольствия за все время лечения или реабилитации в стационарных условиях.
Закон Украины 4954-IX вносит изменения в ряд законодательных актов по обеспечению права военнослужащих, ветеранов и военнопленных, освобожденных из плена, на надлежащую медицинскую помощь, реабилитацию, протезирование.
В то же время в Вооруженных Силах Украины (ВСУ) нет такого понятия, как зарплата. Военным выплачивают денежное довольствие. Его размер нестабильный и зависит от многих факторов. Кроме того, защитники и их семьи имеют право на ряд льгот и социальных гарантий.
Finance.ua рассказывал, из чего состоит кошелек защитника и какие изменения по выплатам и льготам ожидаются в 2026 году — Какие выплаты, льготы и гарантии получают военные в 2026 году
По материалам:
Finance.ua
Военный учетВоеннообязанный
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