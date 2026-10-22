Какой размер единовременного пособия военным в 2026 году

Военная служба по контракту является альтернативой мобилизации в условиях военного положения. Она предусматривает определенные условия прохождения службы, стабильное денежное довольствие, социальные гарантии и возможность избрать должность в соответствии с профессиональной подготовкой и опытом.

Так что военнослужащие, впервые заключающие срочный контракт с ВСУ, имеют право на единовременную денежную выплату от государства.

Размеры

В 2026 году ее размер зависит от категории военного состава и составляет от 26 624 до 33 280 гривен.

Размер единовременного пособия за заключение первого срочного контракта составляет:

для рядового состава — 26 624 грн;

для сержантского и старшинского состава — 29 952 грн;

для офицерского состава — 33 280 грн.

Кто может получить

Заключить контракт на прохождение военной службы могут граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства от 18 лет.

Также такая возможность предусмотрена для граждан, уже проходящих военную службу по мобилизации.

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Единовременная денежная выплата предоставляется военнослужащим, заключающим срочный контракт впервые.

Читайте также Военные смогут подписать контракты с четкими сроками службы и отсрочками

Напомним, военные смогут подписать контракты с четкими сроками службы и отсрочками. Согласно новой контрактной системе, продолжительность отсрочки по завершении контракта будет зависеть не только от его типа, но и от предыдущего срока службы и участия в боевых действиях.

Также мы писали , что за украинскими военнослужащими будет сохраняться выплата денежного довольствия за все время лечения или реабилитации в стационарных условиях.

Закон Украины 4954-IX вносит изменения в ряд законодательных актов по обеспечению права военнослужащих, ветеранов и военнопленных, освобожденных из плена, на надлежащую медицинскую помощь, реабилитацию, протезирование.

В то же время в Вооруженных Силах Украины (ВСУ) нет такого понятия, как зарплата. Военным выплачивают денежное довольствие. Его размер нестабильный и зависит от многих факторов. Кроме того, защитники и их семьи имеют право на ряд льгот и социальных гарантий.