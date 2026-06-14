Военные смогут подписать контракты с четкими сроками службы и отсрочками Сегодня 09:23 — Личные финансы

Какие отсрочки получат военные по новым контрактам

Согласно новой контрактной системе, продолжительность отсрочки по завершении контракта будет зависеть не только от его типа, но и от предыдущего срока службы и участия в боевых действиях.

Об этом сообщили в министерстве обороны Украины.

По словам министра обороны Михаила Федорова, для разных типов контрактов будут действовать отдельные механизмы расчета отсрочки, учитывающие боевой опыт и годы службы.

Гарантированная для всех — полгода. Далее зависит от того, какой контракт вы заключили и как долго служили в армии.

Какая отсрочка за пехотно-штурмовой контракт

Такой вид контракта предполагает, что по его завершении предоставляется гарантированная базовая отсрочка на 6 месяцев. Далее принимается участие в боевых действиях и общий срок службы:

+3 месяца — за каждый месяц выполнения боевых задач;

+6 месяцев — за каждый год службы с 2022 г. до подписания нового контракта;

+1 месяц — за каждый год службы до 2022 года.

Этот контракт предусматривает службу в следующих должностях:

пехотинцы,

штурмовики,

боевые медики, наводчики,

механики-водители и др., согласно Перечням должностей и воинских частей, утвержденного Министерством обороны.

На пехотно-штурмовом контракте нужно отслужить:

14 месяцев — гражданским;

10 месяцев — действующим военным;

6+ месяцев — военным, уволенным со службы во время действия особого периода.

К примеру, гражданский подписал пехотно-штурмовой контракт на 14 месяцев. Во время службы четыре месяца провел на боевых, за что получил 12 месяцев отсрочки. Вместе с гарантированной — полтора года.

Отсрочки за пехотно-штурмовой контракт, Інфографіка: Міністерство оборони України

Если же такой контракт подписал действующий военнослужащий (в таком случае на 10 месяцев), который с 2021 года в армии, то прибавляется еще по 6 месяцев за год службы с 2022 года и по месяцу за год до 2022-го.

Так, к 1,5 годам прибавляются еще два года и один месяц. В результате по завершении контракта военный получит 3 года и 7 месяцев отсрочки.

Какая отсрочка за боевой и базовый контракт

По этим видам контракта следует отслужить 24 месяца. После их завершения также предоставляется гарантированная базовая отсрочка на 6 месяцев.

С учетом участия в боевых действиях и общего срока службы:

+1 день — за каждый день выполнения боевых заданий;

+1 месяц — за каждый год службы до 2022 года.

Боевой контракт предусматривает службу в должностях:

пилотов БпЛА;

операторов наземных роботизированных комплексов (НРК);

специалистов радиоэлектронной борьбы (РЭБ);

артиллеристов и т. д.

В свою очередь, по базовому контракту военные будут служить на должностях вне боевых частей.

Отсрочки за боевой и базовый контракт, Інфографіка: Міністерство оборони України

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