0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Военные смогут подписать контракты с четкими сроками службы и отсрочками

Личные финансы
8
Какие отсрочки получат военные по новым контрактам
Какие отсрочки получат военные по новым контрактам
Согласно новой контрактной системе, продолжительность отсрочки по завершении контракта будет зависеть не только от его типа, но и от предыдущего срока службы и участия в боевых действиях.
Об этом сообщили в министерстве обороны Украины.
По словам министра обороны Михаила Федорова, для разных типов контрактов будут действовать отдельные механизмы расчета отсрочки, учитывающие боевой опыт и годы службы.
Гарантированная для всех — полгода. Далее зависит от того, какой контракт вы заключили и как долго служили в армии.

Какая отсрочка за пехотно-штурмовой контракт

Такой вид контракта предполагает, что по его завершении предоставляется гарантированная базовая отсрочка на 6 месяцев. Далее принимается участие в боевых действиях и общий срок службы:
  • +3 месяца — за каждый месяц выполнения боевых задач;
  • +6 месяцев — за каждый год службы с 2022 г. до подписания нового контракта;
  • +1 месяц — за каждый год службы до 2022 года.
Этот контракт предусматривает службу в следующих должностях:
  • пехотинцы,
  • штурмовики,
  • боевые медики, наводчики,
  • механики-водители и др., согласно Перечням должностей и воинских частей, утвержденного Министерством обороны.
На пехотно-штурмовом контракте нужно отслужить:
  • 14 месяцев — гражданским;
  • 10 месяцев — действующим военным;
  • 6+ месяцев — военным, уволенным со службы во время действия особого периода.
К примеру, гражданский подписал пехотно-штурмовой контракт на 14 месяцев. Во время службы четыре месяца провел на боевых, за что получил 12 месяцев отсрочки. Вместе с гарантированной — полтора года.
Отсрочки за пехотно-штурмовой контракт
Отсрочки за пехотно-штурмовой контракт, Інфографіка: Міністерство оборони України
Если же такой контракт подписал действующий военнослужащий (в таком случае на 10 месяцев), который с 2021 года в армии, то прибавляется еще по 6 месяцев за год службы с 2022 года и по месяцу за год до 2022-го.
Так, к 1,5 годам прибавляются еще два года и один месяц. В результате по завершении контракта военный получит 3 года и 7 месяцев отсрочки.

Какая отсрочка за боевой и базовый контракт

По этим видам контракта следует отслужить 24 месяца. После их завершения также предоставляется гарантированная базовая отсрочка на 6 месяцев.
С учетом участия в боевых действиях и общего срока службы:
  • +1 день — за каждый день выполнения боевых заданий;
  • +1 месяц — за каждый год службы до 2022 года.
Боевой контракт предусматривает службу в должностях:
  • пилотов БпЛА;
  • операторов наземных роботизированных комплексов (НРК);
  • специалистов радиоэлектронной борьбы (РЭБ);
  • артиллеристов и т. д.
В свою очередь, по базовому контракту военные будут служить на должностях вне боевых частей.
Отсрочки за боевой и базовый контракт
Отсрочки за боевой и базовый контракт, Інфографіка: Міністерство оборони України
По материалам:
Finance.ua
ВоеннослужащийКонтрактОтсрочка
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems