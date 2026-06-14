Военные смогут подписать контракты с четкими сроками службы и отсрочками

По словам министра обороны Михаила Федорова, для разных типов контрактов будут действовать отдельные механизмы расчета отсрочки, учитывающие боевой опыт и годы службы.
Гарантированная для всех — полгода. Далее зависит от того, какой контракт вы заключили и как долго служили в армии.
Какая отсрочка за пехотно-штурмовой контракт
Такой вид контракта предполагает, что по его завершении предоставляется гарантированная базовая отсрочка на 6 месяцев. Далее принимается участие в боевых действиях и общий срок службы:
+3 месяца — за каждый месяц выполнения боевых задач;
+6 месяцев — за каждый год службы с 2022 г. до подписания нового контракта;
+1 месяц — за каждый год службы до 2022 года.
Этот контракт предусматривает службу в следующих должностях:
пехотинцы,
штурмовики,
боевые медики, наводчики,
механики-водители и др., согласно Перечням должностей и воинских частей, утвержденного Министерством обороны.
На пехотно-штурмовом контракте нужно отслужить:
14 месяцев — гражданским;
10 месяцев — действующим военным;
6+ месяцев — военным, уволенным со службы во время действия особого периода.
К примеру, гражданский подписал пехотно-штурмовой контракт на 14 месяцев. Во время службы четыре месяца провел на боевых, за что получил 12 месяцев отсрочки. Вместе с гарантированной — полтора года.
Если же такой контракт подписал действующий военнослужащий (в таком случае на 10 месяцев), который с 2021 года в армии, то прибавляется еще по 6 месяцев за год службы с 2022 года и по месяцу за год до 2022-го.
Так, к 1,5 годам прибавляются еще два года и один месяц. В результате по завершении контракта военный получит 3 года и 7 месяцев отсрочки.
Какая отсрочка за боевой и базовый контракт
По этим видам контракта следует отслужить 24 месяца. После их завершения также предоставляется гарантированная базовая отсрочка на 6 месяцев.
С учетом участия в боевых действиях и общего срока службы:
+1 день — за каждый день выполнения боевых заданий;
+1 месяц — за каждый год службы до 2022 года.
Боевой контракт предусматривает службу в должностях: