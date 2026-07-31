Переплаты за пенсию: что делать пенсионеру Сегодня 20:20 — Личные финансы

Переплаты за пенсию: что делать пенсионеру

Переплата пенсии — это сумма пенсии, выплаченная по разным причинам сверх размера, определенного законодательством.

К обстоятельствам, оказывающим влияние на пенсионное обеспечение пенсионеров, относятся факты возобновления трудовой деятельности, изменение местности проживания, статусных данных.

Как пишет Пенсионный фонд, отсутствие нужных сведений влечет начисление и выплату лишних средств.

Особенно важно своевременное сообщение о фактах трудоустройства или занятия предпринимательской деятельностью.

Читайте также Подняли пенсии: сколько военные получают сейчас

При отсутствии таких данных осуществляются законодательно не предусмотренные в этих условиях перерасчеты пенсионных выплат при увеличении прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Если устроился на работу пенсионер, получающий надбавку на содержание ребенка до 18 лет, выплата такой надбавки должна быть прекращена.

Когда же информация о трудоустройстве отсутствует, прибавка в течение определенного времени будет выплачиваться, однако после установления указанного факта такой гражданин обязан будет вернуть безосновательно полученную сумму.

Читайте также Влияет ли работа на выплату пенсии из-за потери кормильца

Когда пенсионер, получающий пенсию за выслугу лет, устроился на работу по специальности, дающей право на назначение такого вида пенсии (учителем, врачом и т. п. ), он должен уведомить об этом пенсионную службу, поскольку в такой ситуации права на получение пенсии он не имеет.

Если не сообщать

Следует иметь в виду, что в случае замалчивания пенсионером факта трудоустройства это обстоятельство обязательно будет выявлено пенсионной службой в процессе сверки данных с государственными реестрами общеобязательного государственного социального страхования, юридических и физических лиц-предпринимателей.

Однако на дату такой сверки уже будет зафиксирована сумма излишне выплаченных пенсионных средств.

Что делать

Для предотвращения возникновения пенсионных переплат необходимо также уведомлять пенсионную службу об изменении своего статуса. К примеру, по закону пенсию в связи с потерей кормильца получает ребенок умершего кормильца, обучающийся на дневной форме обучения, до достижения им 23-летнего возраста.

Читайте также Выплаты пенсии в связи с потерей кормильца в 2026 году (суммы)

Бывают случаи, когда в учебном году молодой человек переводится на заочную форму обучения или вовсе прекращает обучение, а информации об этом в органах Пенсионного фонда нет. Пенсию продолжают начислять, а после установления указанных фактов такое лицо предстает перед необходимостью возвращения излишне полученных средств.

Причиной переплат является пересмотр различных статусных удостоверений или о лишении статуса определенной категории. К примеру, когда человека лишают статуса ветерана войны определенной категории.

Также предоставление страхователем (работодателем) недостоверных справок о заработной плате и/или стаже; одновременное получение надбавки на иждивенца и пенсии в связи с потерей кормильца этого же ребенка; снятие пенсионных средств в банковском учреждении после смерти пенсионера и другие нечестные действия граждан влекут за собой переплату пенсионных выплат.

В соответствии со статьей 50 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», суммы пенсий, выплаченные излишне вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера или же представления работодателем недостоверных данных о работнике , могут быть возвращены им добровольно или взимаются на основании решений органов Пенсионного фонда или в судах.

Читайте также Рейтинг лучших стран для переезда на пенсии

ПФ предупреждает: не забывайте своевременно уведомлять органы Пенсионного фонда об изменении обстоятельств, влияющих на ваше пенсионное обеспечение. Помните, что излишне полученные средства обязательно придется возвращать, так что подобных ситуаций лучше не допускать.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.