Каким ФЛП нужно подать статистическую отчетность за 3 года (перечень и условия) — Finance.ua
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Каким ФЛП нужно подать статистическую отчетность за 3 года (перечень и условия)

Казна и Политика
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Каким ФЛП нужно подать статистическую отчетность за 3 года (перечень и условия)
Каким ФЛП нужно подать статистическую отчетность за 3 года (перечень и условия)
Большинство физических лиц-предпринимателей (ФЛП) не привлечены к государственным статистическим наблюдениям и, соответственно, не подают отчетность.
Но, как пишет Госстат, если ФЛП осуществляет отдельные виды деятельности и получил соответствующую форму в «Кабинете респондента» или уведомления от органов государственной статистики, то это означает, что ФЛП включен в перечень респондентов и отчетность нужно подать в определенный срок.
Об этом напоминает Государственная служба статистики.
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Это зависит от вида деятельности (в соответствии с Классификацией видов экономической деятельности (КВЭД)), а также включения в респонденты конкретного статистического наблюдения.
На сегодняшний день отчетность подают ФЛП, осуществляющие следующие виды деятельности:
  • Промышленное производство
Форма 1-П (месячная) «Отчет о производстве промышленной продукции по видам» (не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным)
  • Пассажирские автомобильные перевозки
Форма 51-пасс (2 раза в год) «Обследование физического лица-предпринимателя, осуществляющего пассажирские автоперевозки на маршруте» (не позднее 25 мая, не позднее 25 ноября)
  • Грузовые автомобильные перевозки
Форма 51-вант (2 раза в год) «Обследование физического лица-предпринимателя, осуществляющего грузовые автомобильные перевозки на коммерческой основе» (не позднее 25 апреля, не позднее 25 октября)
  • Как проверить, нужно ли отчитываться
1. Войдите или бесплатно зарегистрируйтесь в Кабинете респондента с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи).
2. Если вы привлечены к наблюдению — будет отображен список форм и сроки подачи.
3. Если указано, что вы не привлечены — статистическую отчетность подавать не нужно.
Если ФЛП не подал отчетность за прошлые периоды (в 2022—2025 годах) — теперь ее необходимо подать в течение трех месяцев.
Срок — до 5 октября 2025 года.
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Как подать отчетность
  • Воспользоваться онлайн-сервисом «Кабинет респондента».
  • Через уже выбранное Вами программное обеспечение.
На официальном вебсайте Госстата в разделе «Для респондентов» можно ознакомиться с деталями.
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Количество ликвидаций ІТ-ФЛП росло, однако стабильно регистрировались новые. Именно таковы были ключевые особенности рынка ІТ-ФЛП в первом полугодии 2025 года. Об этом свидетельствует исследование YouControl.Market. Первая половина 2025 года для ІТ-ФЛП в Украине ознаменовалась резким скачком количества закрытых бизнесов. За первые три месяца 2025 года свою деятельность прекратили 16,7 тыс. ІТ-ФЛП.
Также напомним, как будет действовать мораторий на проверку бизнеса. По словам премьер-министра Юлии Свириденко, теперь контроль будет точечным — только там, где есть обоснованные риски нарушений. Кроме того, планируется цифровизация системы государственного надзора, чтобы сделать невозможным ручное вмешательство в работу предприятий.
Прокуратура и правоохранители уже проводят аудит открытых дел против предпринимателей. На данный момент 30% из них уже закрыты.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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