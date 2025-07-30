Каким ФЛП нужно подать статистическую отчетность за 3 года (перечень и условия) — Finance.ua

Каким ФЛП нужно подать статистическую отчетность за 3 года (перечень и условия)
Большинство физических лиц-предпринимателей (ФЛП) не привлечены к государственным статистическим наблюдениям и, соответственно, не подают отчетность.
Но, как пишет Госстат, если ФЛП осуществляет отдельные виды деятельности и получил соответствующую форму в «Кабинете респондента» или уведомления от органов государственной статистики, то это означает, что ФЛП включен в перечень респондентов и отчетность нужно подать в определенный срок.
Об этом напоминает Государственная служба статистики.
Кто среди ФЛП подает отчетность
Это зависит от вида деятельности (в соответствии с Классификацией видов экономической деятельности (КВЭД)), а также включения в респонденты конкретного статистического наблюдения.
На сегодняшний день отчетность подают ФЛП, осуществляющие следующие виды деятельности:
- Промышленное производство
Форма 1-П (месячная) «Отчет о производстве промышленной продукции по видам» (не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным)
- Пассажирские автомобильные перевозки
Форма 51-пасс (2 раза в год) «Обследование физического лица-предпринимателя, осуществляющего пассажирские автоперевозки на маршруте» (не позднее 25 мая, не позднее 25 ноября)
- Грузовые автомобильные перевозки
Форма 51-вант (2 раза в год) «Обследование физического лица-предпринимателя, осуществляющего грузовые автомобильные перевозки на коммерческой основе» (не позднее 25 апреля, не позднее 25 октября)
- Как проверить, нужно ли отчитываться
1. Войдите или бесплатно зарегистрируйтесь в Кабинете респондента с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи).
2. Если вы привлечены к наблюдению — будет отображен список форм и сроки подачи.
3. Если указано, что вы не привлечены — статистическую отчетность подавать не нужно.
Если ФЛП не подал отчетность за прошлые периоды (в 2022—2025 годах) — теперь ее необходимо подать в течение трех месяцев.
Срок — до 5 октября 2025 года.
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Как подать отчетность
- Воспользоваться онлайн-сервисом «Кабинет респондента».
- Через уже выбранное Вами программное обеспечение.
На официальном вебсайте Госстата в разделе «Для респондентов» можно ознакомиться с деталями.
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