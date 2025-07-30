Каким ФЛП нужно подать статистическую отчетность за 3 года (перечень и условия) — Finance.ua

Каким ФЛП нужно подать статистическую отчетность за 3 года (перечень и условия) Сегодня 14:03 — Казна и Политика

Каким ФЛП нужно подать статистическую отчетность за 3 года (перечень и условия)

Большинство физических лиц-предпринимателей (ФЛП) не привлечены к государственным статистическим наблюдениям и, соответственно, не подают отчетность.

Но, как пишет Госстат, если ФЛП осуществляет отдельные виды деятельности и получил соответствующую форму в «Кабинете респондента» или уведомления от органов государственной статистики, то это означает, что ФЛП включен в перечень респондентов и отчетность нужно подать в определенный срок.

Об этом напоминает Государственная служба статистики.

Кто среди ФЛП подает отчетность

Это зависит от вида деятельности (в соответствии с Классификацией видов экономической деятельности (КВЭД)), а также включения в респонденты конкретного статистического наблюдения.

На сегодняшний день отчетность подают ФЛП, осуществляющие следующие виды деятельности:

Промышленное производство

Форма 1-П (месячная) «Отчет о производстве промышленной продукции по видам» (не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным)

Пассажирские автомобильные перевозки

Форма 51-пасс (2 раза в год) «Обследование физического лица-предпринимателя, осуществляющего пассажирские автоперевозки на маршруте» (не позднее 25 мая, не позднее 25 ноября)

Грузовые автомобильные перевозки

Форма 51-вант (2 раза в год) «Обследование физического лица-предпринимателя, осуществляющего грузовые автомобильные перевозки на коммерческой основе» (не позднее 25 апреля, не позднее 25 октября)

Как проверить, нужно ли отчитываться

1. Войдите или бесплатно зарегистрируйтесь в Кабинете респондента с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи).

2. Если вы привлечены к наблюдению — будет отображен список форм и сроки подачи.

3. Если указано, что вы не привлечены — статистическую отчетность подавать не нужно.

Если ФЛП не подал отчетность за прошлые периоды (в 2022—2025 годах) — теперь ее необходимо подать в течение трех месяцев.

Срок — до 5 октября 2025 года.

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Как подать отчетность

Воспользоваться онлайн-сервисом «Кабинет респондента».

Через уже выбранное Вами программное обеспечение.

На официальном вебсайте Госстата в разделе « Для респондентов » можно ознакомиться с деталями.

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