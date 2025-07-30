Масове закриття, але стабільне зростання: що відбувається з ІТ-ФОПами в Україні — Finance.ua

Масове закриття, але стабільне зростання: що відбувається з ІТ-ФОПами в Україні Сьогодні 09:02 — Особисті фінанси

Масове закриття, але стабільне зростання: що відбувається з ІТ-ФОПами в Україні

Кількість ліквідацій ІТ-ФОПів зростала, проте стабільно реєструвалися нові. Саме такими були ключові особливості ринку ІТ-ФОПів у першому півріччі 2025 року.

Про це свідчить дослідження YouControl.Market

Масове закриття, але не обвал

Перша половина 2025 року для ІТ-ФОПів в Україні ознаменувалася різким стрибком кількості закритих бізнесів. За перші три місяці 2025 року свою діяльність припинили 16,7 тис. ІТ-ФОПів.

«Щоб зрозуміти масштаб цього явища, порівняємо цю цифру з показниками попереднього року: це на 135,4% більше, ніж у I кварталі 2024 року (7 079 припинень), і майже вдвічі більше, ніж у другому кварталі 2024 року (8 316 припинень)», — йдеться у дослідженні.

Проте причиною стрибка став не економічний колапс, а технічна затримка: після кібератаки в січні реєстр ЄДР довго не працював, і тисячі закриттів відклалися «в чергу».

Нові ІТ-ФОПи все ж були

Попри складний початок року, у січні-червні 2025 року в Україні зареєстровано 18,5 тис. нових ІТ-ФОПів — це лише на 4,8% менше, ніж у першому півріччі 2024-го. Тобто ІТ-сектор все ще залишається привабливим для спеціалістів — через високі доходи, можливість дистанційної роботи та вихід на глобальні ринки.

Аналітики фіксують, що вперше за останні роки кількість припинень перевищила кількість реєстрацій.

за підсумком першого півріччя 2024 року: +4 тис. ФОПів;

а за цей же період 2025-го: -7 тис. ФОПів.

Нові ІТ-центри в Україні

Традиційні лідери за кількістю нових ІТ-ФОПів залишаються незмінними: Київ, Львівська, Дніпропетровська, Харківська та Київська області.

Однак нові центри зростання формуються в менш очевидних регіонах:

Закарпатська обл. — приріст нових ІТ-ФОПів склав 28,7% (порівняно з першим півріччям 2024-го);

Полтавська — +17,5%;

Рівненська — +14,1%;

Миколаївська — +11,1%;

Тернопільська — +9,6%.

Як фіксують дослідники, ці цифри можуть вказувати на структурні зрушення в ІТ-ландшафті. Можна виділити кілька ймовірних рушійних сил цього процесу:

Безпека та релокація. Значне зростання у західних областях (Закарпатська, Рівненська, Івано-Франківська) є прямим наслідком переміщення фахівців та бізнесів у більш безпечні західні регіони країни. Вартість життя та ведення бізнесу. Зростання активності в центральних областях, таких як Полтавська, може свідчити про те, що підприємці обирають для реєстрації та життя локації з нижчими витратами порівняно з Києвом чи Львовом. Децентралізація. Цей тренд демонструє, що айтівці стають менш географічно концентрованими. Це може мати довгострокові позитивні наслідки для регіонального економічного розвитку, створюючи нові технологічні осередки по всій країні.

Жінки частіше закривають ФОПи

Серед новостворених ІТ-ФОПів спостерігається гендерний паритет — частка жінок у II кварталі 2025 року склала 51,6%.

Натомість у структурі припинених ФОПів відбувся суттєвий зсув. Якщо у другому кварталі 2024 року на жінок припадало 29,6% усіх припинених ІТ-ФОПів, то у другому кварталі 2025 року ця частка підскочила до 39%.

Тобто жінки стали частіше припиняти підприємницьку діяльність, хоча в абсолютних числах чоловіки все ще закривають більше бізнесів.

Нагадаємо, з 2026 року в Україні скасовується щомісячна звітність для ФОПів (фізичні особи-підприємці) — вона не дала жодного позитивного ефекту для бюджету, але створила зайву бюрократію. Підприємці знову звітуватимуть раз на квартал, як і до 2025 року.

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