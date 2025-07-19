Зарплати айтівців: скільки заробляють тестувальники в Україні та за кордоном (інфографіка) — Finance.ua
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Зарплати айтівців: скільки заробляють тестувальники в Україні та за кордоном (інфографіка)

Особисті фінанси
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Зарплати айтівців: скільки заробляють тестувальники в Україні та за кордоном (інфографіка)
Зарплати айтівців: скільки заробляють тестувальники в Україні та за кордоном (інфографіка)
Медіанна зарплата українських тестувальників виросла до $2200, що на $200 більше, ніж пів року тому. Найбільше зростання зарплат — у Middle QA в усіх напрямках.
Про це свідчать результати опитування Dou.
Усі зарплати вказано в доларах США після сплати податків («чистими»).

У кого зросли зарплати

Уперше за два роки зарплата в Automation QA зросла. Спеціалісти рівня Middle отримують на $175 більше, ніж пів року тому, Lead+ — на $150 більше, а джуніори — на $50. Зарплати Senior AQA майже не змінилися.

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У Manual QA рівень зарплат не змінився, окрім Middle фахівців, які отримують на $100 більше.
Натомість у досвідчених General QA, після різкого зростання зарплат минулої зими, нині спостерігається легкий спад: Lead+ втрачають $100, Senior — $160.

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Згідно з дослідженням, найвищі доходи у айтішників, які використовують C# / .NET, Java — $3000. Трохи меншу зарплату отримують ті, хто обирає TypeScript ($2900).
Водночас найменше платять тим, хто працює з Python або JavaScript ($2500).
Зарплати айтівців: скільки заробляють тестувальники в Україні та за кордоном (інфографіка)

Де найвищі зарплати

Найвищі зарплати зафіксовано у Чернівцях ($2475), Одесі ($2425), Києві та Львові — по $2300.
Натомість найнижчі — у Сумах ($1600), Чернігові ($1720) та Харкові ($1750).
У Києві та Львові більше заробляють джуніори та керівники, а от зарплати мідлів і сеньйорів тут на середньому рівні.
QA, які переїхали за кордон, у середньому заробляють більше:
  • Manual QA — на 10%;
  • AQA та General QA — на 20%.
Найбільше заробляють у Німеччині ($3400), Іспанії ($3300) та Польщі ($3200).
Зарплати айтівців: скільки заробляють тестувальники в Україні та за кордоном (інфографіка)
Нагадаємо, за останні пів року тенденція до зниження зарплат збереглася тільки у розробників рівня Middle (-$50 проти грудня 2024 року). Зарплати досвідчених розробників рівня Senior і вище мають тенденцію до зростання. Виняток — Tech Leads, медіанна зарплата у яких дещо знизилась (-$50 за пів року). Падіння зарплат джуніор-розробників зупинилося — медіана повернулася на рівень літа 2024 року (+$30 за пів року).
За матеріалами:
Dou
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